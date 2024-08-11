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Освобожденная из российской тюрьмы американка выиграла золото Олимпиады

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  • 11.08.2024, 20:02
  • 3,406
Освобожденная из российской тюрьмы американка выиграла золото Олимпиады
Бриттни Грайнер
Фото: Global Look Press

Женская сборная США по баскетболу победила Францию в финале.

Женская сборная США по баскетболу победила в финале на Олимпийских играх в Париже. Медаль в составе команды получила 33-летняя центровая Бриттни Грайнер. Американка в 2022 году была приговорена судом в России к 9 годам колонии, но позже обменяна на бывшего торговца оружием Виктора Бута.

В финале США победили команду Франции с минимальным перевесом: 67:66. Для команды это восьмое олимпийское золото подряд. Грайнер стала трехкратным олимпийским чемпионом, она побеждала с командой в 2016 году в Бразилии и в 2021 в Японии.

После победы женской баскетбольной сборной команда США заняла первое место в неофициальном командном зачете на Играх в Париже. У нее 40 золотых, 44 серебряные и 42 золотые медали. Американцы обогнали Китай — у китайской сборной тоже 40 золотых медалей, но меньше серебра и бронзы.

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