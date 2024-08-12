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На выезд из Беларуси в Польшу значительно выросла очередь из автобусов

  • 12.08.2024, 9:46
  • 2,770
На выезд из Беларуси в Польшу значительно выросла очередь из автобусов

Выезда ждут и сотни автомобилей.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» по состоянию на 08:00 — 79 автобусов и 480 легковушек (в субботу утром были 63 автобуса и 450 легковушек), сообщает Госпогранкомитет.

В «Каменном Логе» на литовской границе перед зоной ожидания автобусов нет, а стоит 180 легковушек.

В «Беняконях» — 100 легковушек. Очередей из автобусов нет.

В «Григоровщине» на латвийской границе очереди из автобусов нет, стоит 35 легковушек (вечером было 50 легковушек).

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