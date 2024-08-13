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ВСУ за неделю захватили в два раза больше территории, чем российская армия — за три месяца

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  • 13.08.2024, 13:08
ВСУ за неделю захватили в два раза больше территории, чем российская армия — за три месяца

При этом в плен сдались сотни российских военных.

Украинские войска находятся в России всего неделю, а уже успели добиться того, чего российская армия в Украине добивалась с начала мая, пишет The Moscow Times.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли около 1000 кв. км в Курской области, сообщил главнокомандующий Александр Сырский на видеоконференции с Владимиром Зеленским вечером в понедельник. К тому времени операция в Курской области длилась уже практически неделю — украинские части начали входить в нее в первой половине дня во вторник, 6 августа.

Между тем, согласно недавним подсчетам Паси Паройнена из финской компании по анализу открытых военных данных Black Bird Group, российская армия с 3 мая по 2 августа оккупировала 592 кв. км. В основном она продвигается на востоке Украины в Донецкой области, уничтожая небольшие села и пытаясь захватить Покровск, где располагается крупный центр снабжения ВСУ, и находящийся на возвышенности Часов Яр, откуда открываются удобные пути для атаки на соседние города. Кроме того, в мае войска РФ вторглись в Харьковскую область, но их продвижение там было быстро остановлено.

Таким образом, за неделю в Курской области украинские подразделения заняли в 1,7 раза больше территории, чем российские — за три месяца в Украине, где они продвигались, по подсчетам Паройнена, лишь немногим более чем на 45 кв. км в неделю.

Определить точную площадь подконтрольной ВСУ территории сложно, в том числе из-за идущих боев и постоянного перемещения войск. В понедельник же врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину, что украинской армии удалось занять 28 населенных пунктов и 480 кв. км. По словам Смирнова, она продвинулась примерно на 12 км по фронту шириной 40 км. По оценке проекта Deep State, близкого к Министерству обороны Украины, ВСУ могут контролировать уже более 40 населенных пунктов.

С помощью сообщений с мест и геолокации Институт изучения войны (ISW) определил, что 11 августа украинские части находились в районе 29 населенных пунктов, а 12 августа — 40. Фото- и видеоматериалы с геолокацией также указывают на то, что ВСУ недавно действовали на расстоянии до 24 км от российско-украинской границы, а данная Смирновым оценка ширины линии фронта совпадает с районом, где ведутся основные боевые действия, отмечает ISW.

При этом захват украинских территорий дался российской армии невероятной ценой: она могла потерять более 100 000 человек убитыми и ранеными. Май, июнь и июль стали для нее самыми кровавыми месяцами с начала войны, отмечает разведка Министерства обороны Великобритании. По ее оценке, в мае–июне российская группировка теряла по 35 000 солдат в месяц, в июле продолжала терять более 1100 человек в день, в августе, по прогнозам, потери снова будут не менее 1000 солдат в сутки.

Сколько потеряла вторгнувшаяся в Курскую область украинская группировка, неизвестно, хотя корреспондент The Economist видел десятки раненых, эвакуированных в Сумскую область. Есть и немало погибших, так как российские самолеты сбрасывали планирующие бомбы, рассказали The Economist и Financial Times участвующие в операции солдаты.

Вместе с тем ВСУ захватили «сотни» российских военнопленных, сообщил CNBC высокопоставленный украинский чиновник.

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