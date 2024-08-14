Что изменится в Беларуси для ИП и самозанятых в 2024: виды работы, дифференциация по налогам, пенсии 2 14.08.2024, 10:02

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Произошел ряд серьезных изменений.

На 1 января 2024 года в Беларуси насчитывалось более 250 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП).

Вместе с тем, в начале 2024 года плательщиками налога на профдоход являлись 114 тысяч белорусов, а в мае их было уже 148 тысяч. Таким образом, только за первые полгода 2024 количество самозанятых в стране увеличилось почти на треть, сообщает «Экономическая газета» со ссылкой на Минтруда.

Самозанятыми становятся и некоторые ИП, и в 2024 таких было около 24 тысяч, которые не имели наемных работников и чей вид деятельности входит в перечень для применения налога на профдоход.

«Комсомолка» разбиралась, что изменится в Беларуси для ИП и самозанятых в 2024. Речь про сокращение видов работы, дифференциацию по налогам и пенсии.

Виды деятельности ИП в Беларуси, 2024

Правительство Беларуси ограничило виды деятельности для ИП исходя из экономической целесообразности. В отношении не вошедших в перечень видов деятельности с 1 октября 2024 года начнет действовать запрет на регистрацию новых ИП, а действующих обяжут до 31 декабря 2025 года по упрощенной системе за один день перейти в юрлица (здесь подробнее). Согласно предварительным оценкам Минэкономики, примерно 20 тысяч ИП не попали в перечень по видам деятельности. Это значит, что им надо перерегистрироваться в юрлицо либо закрываться и уходить с рынка.

В Беларуси ИП разрешено, например, заниматься деятельностью в области связи, пожарной безопасности, проведения судебных экспертиз, деятельность, связанной с воздействием на окружающую среду, страховой и финансовой деятельностью.

Также ИП могут заниматься деятельностью, которая связана с трудоустройством за пределами Беларуси, связанной со сбором и распространением информации о физических лицах в целях их знакомства, полиграфической деятельностью, экспертизой товаров. В документе сказано, что у индивидуальных предпринимателей будет возможность оказывать услуги по временному проживанию (речь идет про предоставление жилья на выходные дни прочие периоды краткосрочного проживания), а также питанию.

В перечень среди разрешенных видов деятельности для ИП попали операции с недвижимым имуществом. Так, это покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Еще предприниматели смогут заниматься ремонтом компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий.

Налоги для ИП в Беларуси, 2024

Серьезные изменения в Налоговом кодексе Беларуси в 2024 году касались именно ИП.

Первое – это запрет на работу с НДС для ИП. НДС по реализации ИП теперь не уплачивают, за исключением случая излишне выставленных сумм налога. Второе - введена повышенная ставка подоходного налога в размере 30% для ИП, у которых доходы превысили 500 000 рублей (основная ставка подоходного налога для ИП в 2024 году - 20%). Более того, с доходами выше 500 000 придется далее оформлять юрлицо. Третье - ставки единого налога повышаются на 7%.

С 2024 года новшеств стало больше в части применения единого налога.

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали об изменениях в работе на рынке такси для ИП и физлиц с 1 ноября 2024. Данные о водителях и перевозчиках должны содержаться в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Без этого будет никак.

Если водитель является физлицом и не зарегистрирован в качестве ИП, то ему необходимо заключить трудовой договор с организацией или же кем-то из ИП. Отмечается, что последний должен по ставке 13% удерживать с доходов, которые выплачиваются водителям, подоходный налог с физических лиц, перечислять удержанные суммы в бюджет.

Кроме того, водителю необходимо будет в течение дня фиксировать на видео свою работу. Что касается перевозчиков, то они должны хранить в своей базе указанную информацию в течение года.

Налоги ИП в Беларуси, 2024

Кстати, Минтруда и соцзащиты сообщил, что в «парламент» Беларуси летом 2024 внесен проект закона об изменении законов по вопросам государственного соцстрахования и пенсионного обеспечения. Большой раздел в этом документе касается ИП, плательщиков подоходного налога.

Государство хочет установить дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН из размера минимальной зарплаты с учетом получаемого дохода. При этом будет учитываться чистый доход за вычетом расходов.

Для ИП, получивших доход за календарный год до 12 минимальных зарплат – взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из фактического дохода (сейчас – не ниже чем из размера 12 минимальных зарплат).

Для ИП с доходом за год от 12 минимальных зарплат до 12 средних заработных плат по стране – взносы в ФСЗН установлены в размере 35% из размера 12 минимальных зарплат (как и сейчас).

Для ИП с доходом за год от 12 до 60 средних зарплат взносы в ФСЗН в размере 35% из 24 минимальных зарплат (сейчас – не ниже чем из размера 12 минимальных зарплат).

Для ИП с доходом за год более 60 средних зарплат – взносы в ФСЗН в размере 35% процентов из 36 минимальных зарплат (сейчас – не ниже чем из размера 12 минимальных зарплат).

Для ИП - плательщиков единого налога, планируют сохранить действующий порядок - взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% от минимальной зарплаты за месяцы уплаты единого налога.

Более того, всю работу по администрированию и формированию социальных и пенсионных прав ИП возьмет на себя ФСЗН. Фонд сам рассчитает сумму страховых взносов, ИП не надо будет заполнять форму ПУ-3.

Новшества для плательщиков налога на профдоход

В Беларуси, по последним данным, около 150 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Минтруда хочет предложить им при необходимости докупать стаж раз, в год доплачивая взносы в ФСЗН на будущую пенсию.

Главная идея этого новшества – дать людям сформировать полный страховой стаж. «Полный» имеется в виду стаж в один год, а не, например, в полгода иди даже в несколько месяцев, если сумма налогов была незначительной.

ФСЗН для каждого посчитает разницу между минимальной суммой уплаты взносов в свой бюджет на пенсионное страхование для формирования полного страхового стража и фактически уплаченной суммой. Доплачивать или нет – решение принимает сам человек.

Для понимания, Минтруда приводит конкретный пример. Человек платит налог на профдоход. Его доход за год – 20 тысяч рублей, в ФСЗН в качестве взносов поступило 1200 рублей.

Для зачета полного года страхового стажа необходима сумма взносов не менее 29% от 12 минимальных зарплат – 2178,48 рублей. Чтобы сформировался год стажа в 2024 году такому человеку предложат доплатить 978,48 рублей.

Пенсии ИП, как считают в 2024

ИП платят не только единый налог и подоходный налог, но и взносы в ФСЗН. Их сумму ИП определяют самостоятельно, но платить налоги с суммы меньшей, чем минимальная зарплата (в 2024 году она 626 рублей), нельзя.

29% взносов в ФСЗН – это не будущую пенсию, возможную инвалидность и пенсию по случаю потери кормильца. 6% - на больничные, уход за ребенком до 3 лет, на выплаты в связи со смертью.

Пенсионерам, которые зарегистрированы в качестве ИП, пенсию по возрасту платят по особой схеме.

Регистрация в качестве ИП в пенсионном возрасте в Беларуси может сказаться на величине пенсии по возрасту и лишить человека доплаты к пенсии, разъяснили специалисты Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Человек, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имеет право на назначение трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях. То есть, выходя на пенсию в 2024 году, он собирает справки о своей зарплате от своих бывших работодателей за последние 30 лет и с этими документами идет в управление соцзащиты по месту жительства.

Предположим, в соцзащите предпринимателю рассчитали индивидуальный коэффициент заработка 1,5 (это значит, что за все последние 30 лет, необходимые в 2024 году для начисления пенсии, он получал зарплату в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране). Но, оформив пенсию, работу предприниматель не бросил, ИП не закрыл, деятельность продолжает.

Пенсию с рассчитанным изначально коэффициентом 1,5 государство выплачивать не будет до тех пор, пока пенсионер зарегистрирован как ИП. Его пенсия будет меньше - как при коэффициенте 1,3. Как только он закроет ИП пенсию ему начнут выплачивать по рассчитанному первоначально коэффициенту 1,5.

При этом, если индивидуальный коэффициент заработка пенсионера не превышает 1,3, то при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя основной размер пенсии не изменится.

Если пенсион старше 75 лет все еще числится предпринимателем, а таких в Беларуси, кстати, немало, то ему не положена и доплата к пенсии.

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