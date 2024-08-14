Вскрылись провалы Лукашенко во главе совхоза «Городец»12
- 14.08.2024, 17:06
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Диктатора подставила Эйсмонт.
Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал, который ведет Наталья Эйсмонт, опубликовал страницу из рабочей тетради, в которой диктатор делал заметки в бытность главы совхоза «Городец».
Как заметил Telegram-канал «Ник и Майк», и там у Лукашенко одни провалы.
«Судя по опубликованной лучшей странице из рабочей тетради синепалого: навоз не убран, зябь не поднята, план по мясу и молоку провален», — пишет Telegram-канал.