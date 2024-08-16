Ученые наконец узнали, откуда происходит Алтарный камень Стоунхенджа 16.08.2024, 8:42

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Все оказалось не так, как думали сначала.

Алтарный камень Стоуххенджа, может происходить из северо-восточной Шотландии, более чем в 700 километрах от того места, где он сейчас находится на юго-западе Англии. К такому выводу пришли ученые, которые смогли исследовать этот древний артефакт и создать «отпечаток» возраста, пишет IFLScience.

Фото: Dailymail.co.uk

Строительство Стоунхенджа началось около 5 000 лет назад и продолжалось с различными дополнениями в течение следующих 2 000 лет. Ранее считалось, что памятник состоял из двух типов камней: более крупных сарсеновых камней, которые, вероятно, происходили из места, расположенного примерно в 25 километрах от Мальборо, и меньших голубых камней, собранных с холмов Пресели на юго-западе Уэльса.

Долгое время считалось, что Алтарный камень, большая плита из песчаника размером 5 на 1 метр, похороненная в сердце памятника, является одним из этих валлийских голубых камней. Однако недавние исследования поставили под сомнение это убеждение.

Ученые из Университета Кертина и Университета Аберистуита провели глубокое исследование геохимического состава Алтарного камня, чтобы выяснить его происхождение. Энтони Кларк, ведущий автор и аспирант Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина, объяснил, что отдельные зерна песчаника, из которого состоит Алтарный камень, содержат уран. Со временем уран распадается на свинец с известной скоростью, что позволяет этим зернам действовать как «миниатюрные атомные часы».

Датируя несколько таких зерен, исследователи смогли создать уникальный «отпечаток» возраста, который можно было статистически сравнить с исходными породами по всей Британии и Ирландии. Этот анализ выявил сильное совпадение с породой из северо-восточной Шотландии.

Алтарный камень имеет поразительное сходство со старым красным песчаником, найденным в Оркадском бассейне на северо-востоке Шотландии, примерно в 750 километрах от Стоунхенджа. Кларк выразил скептицизм относительно перемещения камня вручную из-за значительного расстояния и географических трудностей, включая густые леса и горные хребты, такие как Пеннины, Кернгорм, Грампиан и Южные нагорья.

Учитывая расстояние, исследовательская группа исследовала, могли ли ледники транспортировать камень на юг через Британские острова. Однако они обнаружили, что прошлые ледниковые потоки за последний миллион лет двигались на север, что противоречит путешествию камня на юг. Кроме того, на камне не было никаких признаков движения ледников.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что Алтарный камень, вероятно, перевезли на лодке. Археологические данные свидетельствуют о том, что в Европе эпохи неолита существовали хорошо развитые морские транспортные пути, а люди разработали передовые для своего времени суда. Хотя путешествие Алтарного камня было бы самым длинным из всех зафиксированных для любого камня, использованного в памятнике в этот период, вполне вероятно, что он был доставлен вдоль побережья Британии.

Это исследование свидетельствует о том, что древние общества были, возможно, более взаимосвязанными, чем считалось ранее, и одновременно демонстрирует совершенство неолитической инженерии и транспортных возможностей.

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