Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС 18.08.2024, 8:37

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Обнародовано видео авиаудара.

Армия Израиля ликвидировала двух высокопоставленных боевиков палестинской группировки ХАМАС, причастных к убийству израильтянина.

Об этом сообщают Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.

Отмечается, что террористы были ликвидированы авиаударом по автомобилю в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Более подробно об убитых боевиках говорится в совместном заявлении Агентства безопасности Израиля и ЦАХАЛ.

Ахмед Абу Ара из Акабы планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки.

Рафет Даваси из Силат аль-Харития был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

شهداء عملية الاغتيال في جنين احمد ابو عرة من عقابا شمال طوباس والشهيد رأفت دواسي من سيلة الحارثية بجنين pic.twitter.com/1XPsnDZGlk — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 17, 2024

В ходе расследования выяснилось, что оба террориста были причастны к теракту 11 августа 2024 года в долине реки Иордан. В тот день палестинские боевики открыли огонь на главной дороге на оккупированном Западном берегу и убили израильтянина Йонатана Дойча.

Позже в тот же день военное крыло ХАМАСа «Бригады Аль-Кассам» сообщили, что их бойцы на Западном берегу реки Иордан убили израильского солдата в упор возле поселения Мехола в Иорданской долине и «благополучно вернулись на свои базы».

Группировка ХАМАС отметила, что операция была проведена в ответ на удар Израиля по школе, где скрывались перемещенные палестинцы в городе Газа, в результате которого погибло по меньшей мере 90 человек.

ВВС армии Израиля обнародовали видео авиаудара по террористам.

כלי-טיס תקף מהאוויר רכב בג׳נין שבחטיבת מנשה, בו חוסלו שני פעילי חמאס בכירים.



המחבל אחמד אבו ערה מעקאבה, היה מעורב בפיגועים נוספים. כמו כן, שימש כגורם בכיר המעורב בייצור של מטענים למטרות טרור.

בנוסף, המחבל ראפת דואסי מסילת אלחרתיה, בכיר בתשתית החמאס הצבאית במרחב ג׳נין.



השניים… pic.twitter.com/y7BbTBiWQw — Israeli Air Force (@IAFsite) August 17, 2024

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