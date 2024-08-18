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Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

  • 18.08.2024, 8:37
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Обнародовано видео авиаудара.

Армия Израиля ликвидировала двух высокопоставленных боевиков палестинской группировки ХАМАС, причастных к убийству израильтянина.

Об этом сообщают Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Reuters.

Отмечается, что террористы были ликвидированы авиаударом по автомобилю в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Более подробно об убитых боевиках говорится в совместном заявлении Агентства безопасности Израиля и ЦАХАЛ.

Ахмед Абу Ара из Акабы планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки.

Рафет Даваси из Силат аль-Харития был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

В ходе расследования выяснилось, что оба террориста были причастны к теракту 11 августа 2024 года в долине реки Иордан. В тот день палестинские боевики открыли огонь на главной дороге на оккупированном Западном берегу и убили израильтянина Йонатана Дойча.

Позже в тот же день военное крыло ХАМАСа «Бригады Аль-Кассам» сообщили, что их бойцы на Западном берегу реки Иордан убили израильского солдата в упор возле поселения Мехола в Иорданской долине и «благополучно вернулись на свои базы».

Группировка ХАМАС отметила, что операция была проведена в ответ на удар Израиля по школе, где скрывались перемещенные палестинцы в городе Газа, в результате которого погибло по меньшей мере 90 человек.

ВВС армии Израиля обнародовали видео авиаудара по террористам.

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