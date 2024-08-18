Пассажир попал в реанимацию после ДТП с автобусом «Москва-Брест»
- 18.08.2024, 14:52
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Всего пострадали девять человек.
В Минздраве Беларуси рассказали о состоянии пациентов, пострадавших в ДТП с автобусом в Дзержинском районе. По информации Республиканского центра экстренного реагирования, пострадали 9 человек.
Из них — трое госпитализированы в Дзержинскую центральную районную больницу, а четверо пострадавших осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное лечение. Еще две пострадавшие, которые уехали в Барановичи, их осмотрели травматологи Барановичей. Они также направлены на амбулаторное лечение.
Один из пострадавших, госпитализированный в Дзержинскую ЦРБ, находится в отделении анестезиологии и реанимации. Состояние оценивается как средней тяжести.
Для оказания помощи специалистам больницы, на консилиум выезжал травматолог областного уровня.
Напомним, сегодны утром автобус «Москва-Брест» с пассажирами попал в ДТП. Водитель 1973 года рождения не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и влетел в придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Три человека госпитализированы.