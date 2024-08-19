Стало известно, когда начнут работу сельскохозяйственные ярмарки в Минске 19.08.2024, 19:07

Они будут проводиться во всех районах столицы по выходным.

С какой даты в этом сезоне начнут работу сельскохозяйственные ярмарки, рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

«Сельскохозяйственные ярмарки в Минске стартуют с 14 сентября», - сообщила она «СБ. Беларусь сегодня», добавив, что чуть позже, 21 сентября, на площадке у Дворца спорта намечено и торжественное открытие сезона ярмарок. На этой локации тогда пройдет большая ярмарка «Мінскі кірмаш».

Основным местом проведения ярмарок будет неизменная площадка у «Чижовка-Арены». «Потому что это место излюблено горожанами, туда удобно подъезжать, там большая площадка для размещения большого количества участников ярмарки», - пояснила представитель городских властей.

Сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться во всех районах столицы по выходным до 1 декабря. Кроме того, традиционно в Минске будут работать ежедневные площадки по реализации сельскохозяйственной продукции физлицами, крестьянскими и фермерскими хозяйствами. Эти площадки будут работать 2 месяца - с 16 сентября по 17 ноября.

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