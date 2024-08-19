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Зеленский: Украина контролирует более 1250 кв. км в Курской области

  • 19.08.2024, 20:42
Зеленский: Украина контролирует более 1250 кв. км в Курской области

Под контролем ВСУ находятся 92 населенных пункта.

Украинские войска контролируют уже более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области.

В понедельник, 19 августа, Владимир Зеленский выступил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины», - рассказал Зеленский.

По его словам, в целом эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.

«Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей и наши действия продолжаются», - отметил президент Украины.

Он добавил, что пока нельзя публично говорить о том, какие именно подразделения задействованы в определенных районах Курской области.

«Но я благодарен каждому подразделению. Я хочу поблагодарить от нас всех наших героев. Сейчас российские пограничники напротив нашей Сумской области в значительной степени очищены от присутствия российской армии. И это также среди целей нашей операции, тактических целей», - подчеркнул Зеленский.

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