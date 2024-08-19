СМИ: В ФСБ РФ готовятся отставки высокопоставленных генералов 2 19.08.2024, 21:16

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Александр Бортников

В отставку может уйти и директор ФСБ Александр Бортников.

Внутри Федеральной службы безопасности началась борьба за власть в связи с предстоящим освобождением нескольких руководящих постов, включая кресло самого директора ФСБ Александра Бортникова, пишут «Важные истории».

По словам источников, скоро можно будет наблюдать эффект домино в виде отставок известных генералов, поскольку российская система власти устроена таким образом, что ослабление ключевой фигуры оборачивается проблемами для ее протеже. «Началась жесткая грызня», — констатируют действующий и два бывших сотрудника ФСБ.

В ноябре Бортникову исполнится 73 года. На него не распространяется ограничение предельного срока службы из-за высокого звания генерала армии, но сам он, по утверждению собеседников издания, давно «просится на покой по состоянию здоровья».

Источники называют основными кандидатами на эту должность первого замдиректора ФСБ Сергея Королева, имеющего многолетние связи с лидерами российского преступного мира, а также руководителя службы контрразведки Владислава Меньщикова. При этом Королева прочат на повышение «по инерции», поскольку раньше руководители ФСБ приходили из экономического блока, чтобы держать в узде крупных бизнесменов.

«Приоритеты изменились: важность контроля над олигархами прошла. Теперь ключевой вопрос — контроль над армией и военно-промышленным комплексом, диверсанты и террористы, а это тема Меньщикова», — говорит главный редактор agentura.ru, эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов.

Также свои позиции внутри ФСБ потерял помощник президента РФ Николай Патрушев, который возглавлял ведомство около 9 лет, до 2008 года. Затем его назначили секретарем Совета безопасности, тем не менее он сохранял огромное влияние внутри службы. По словам источников, люди Патрушева продолжают работать в ФСБ, но после его перевода на «унизительную должность» помощника президента по кораблестроению они вряд ли удержатся на своих местах.

Так, можно ждать отставки одного из ключевых генералов команды Патрушева и всей ФСБ — руководителя службы по защите конституционного строя Алексея Седова, которому в этом году исполнится 70 лет. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что претензии к высокопоставленному силовику возникли после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшего жизни 145 человек.

Собеседники «Важных историй» отмечают, что аппаратная борьба за освобождающееся кресло уже началась: среди прочих на место Седова претендует Иван Ткачев — руководитель управления «К», которое неоднократно использовалось внутриполитическим блоком администрации президента для расправы над неугодными. Однако источники полагают, что он вряд ли окажется победителем в этой борьбе за власть, поскольку считается человеком руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, который также имел огромное влияние в ФСБ, но постепенно потерял свои позиции.

В июне стало известно об увольнении начальника 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседы — с ним связывали фиаско Путина в начале вторжения в Украину. Сообщалось, что сотрудники подразделения снабдили президента ложными разведданными, будто бы регионы соседней страны ждут «освобождения» от Киева и «побегут» к России, как только представится такая возможность. В результате войска РФ оказались не готовы к масштабному сопротивлению в Украине и понесли тяжелые потери.

Должность главы 5-й службы ФСБ занял Алексей Комков — ранее он был заместителем руководителя службы контрразведки.

Также кадровые изменения ждут 9-е управление (УСБ) ФСБ. Осенью или раньше его глава генерал Алексей Вертяшкин может перейти на должность руководителя УФСБ по Москве и Московской области, заменив Алексея Дорофеева, сообщали источники «ВЧК-ОГПУ».

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