Наталья Радина: Видно, что Лукашенко в панике 8 22.08.2024, 12:08

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Наталья Радина и Евгений Киселев

Защищать диктатора некому.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что последние заявления Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову продиктованы страхом. Об этом она рассказала на YouTube-канале известного журналиста Евгения Киселева:

— Я увидела в хаотичном интервью Лукашенко его страх и неуверенность в сегодняшнем положении. Уверена, что его напугал вход украинской армии в Курскую область. Лукашенко прекрасно понимает, что следующей может быть и Беларусь. Он видит, что уже две недели идут бои, Путин не в состоянии вытеснить украинцев со своей территории. ВСУ продвигаются, в ответ отправляются российские срочники. Очевидно, что сил не хватает.

Лукашенко в панике, он просто боится, и это интервью тому подтверждение. С одной стороны, были противоречивые заявления о том, что «необходимо вести переговоры и жить дружно», с другой — угрозы применения ядерного оружия. Затем Лукашенко снова клялся в верности Путину, а потом говорил о необходимости мира. Говорит, что «россияне, украинцы и белорусы будут жить вместе», а затем оскорбляет украинских женщин и угрожает президенту Зеленскому. Видно, что человек в панике.

Главный редактор сайта Charter97.org рассказала, что Лукашенко опасается ударов ВСУ по военным объектам на территории Беларуси. Именно поэтому диктатор перебросил силы ПВО и авиацию на белорусско-украинскую границу:

— Масштабная атака украинских дронов на Москву, думаю, его также сильно испугала. Сегодня Москва, а завтра может быть Минск. Напомню, что в Беларуси сегодня находятся две военные базы, которые могут быть объектами для украинских ударов. Это радиолокационная станция в Ганцевичах и узел связи ВМФ РФ в Вилейке. Думаю, что Лукашенко очень сильно боится за собственную безопасность и понимает, насколько он беззащитен в этой войне.

Если Путин не в состоянии защитить Курскую область, то где гарантии, что если украинские войск войдут в Беларусь, он будет защищать этот режим. Лукашенко прекрасно понимает, что белорусская армия не будет за него умирать. Отношение белорусского народа к себе он также прекрасно знает.

Евгений Киселев сослался на сообщения в Telegram-каналах о том, что в Курской области на стороне РФ якобы воюют белорусские военные. Наталья Радина считает, что эта информация может быть правдивой:

— Нам известно, что Силы специальных операций входили вместе с российской армией в 2022 году в Украину. Мне это лично подтверждали украинские источники. Потом они были отброшены. Часть из них погибла, часть вернулась в Беларусь.

И теперь часть Сил специальных операций могла быть брошена в Курскую область. Могут кого-то задействовать из 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, 103-й Витебской и 105-й из Марьиной Горки.

Напомню, что в Курской области находятся белорусские добровольцы, которые воюют на стороне Украины. Интернет облетело видео с танком под бело-красно-белым флагом, который ехал по населенному пункту в Курской области. Оказалось, что это были бойцы белорусского танкового подразделения «Тур», которое входит в 225 ОШБ ВСУ. Это видео сильно вдохновило белорусов и очень напугало самого Лукашенко.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что санкции уже заставили Лукашенко пойти на уступки, а давление нужно только наращивать:

— Судя по действиям, которые сегодня совершает белорусская власть, они очень сильно боятся санкций. Режим хочет, чтобы их сняли. Сейчас Лукашенко начал освобождать какое-то количество политзаключенных. Была информация, что он подписал указ о помиловании 30 узников совести.

Пока мы знаем лишь половину фамилий освобожденных. Это люди с серьезными заболеваниями, пожилые заключенные. Их заставляют подписывать прошения о помиловании на имя Лукашенко. Конечно, это капля в море, если сравнивать с тем количеством узников, которое находится в тюрьмах. Отмечу, что репрессии не прекращаются. Освобождается 30 человек, но аресты и захват заложников продолжаются каждый день.

Лукашенко понимает, что не выживет в сегодняшних условиях. Экономика Беларуси нуждается в налаживании отношений с Западом. Думаю, что сейчас они пытаются вести переговоры о снятии экономических санкций, в частности — с «Беларуськалия».

После введения санкций Беларусь потеряла и европейский рынок, и украинский. И положение дел сегодня в экономике неважное. Видно, что Путин не может вкладываться в Беларусь в прежнем объеме, ведь для самой России наступают сложные времена. Спонсировать еще белорусский режим — накладно. До введения санкций 60% торговли приходилось на Евросоюз и Украину. Режим не смог компенсировать эти потери за счет России.

Сегодня необходимо жестко отслеживать исполнение тех санкций, которые уже введены. Важно, чтобы они не обходились, а их, к сожалению, сегодня нарушают. Нужно вводить вторичные санкции против тех стран, которые помогают обходить ограничения, введенные против режимов Лукашенко и Путина. Тогда санкции буду по-настоящему действенными и бить по режиму.

Но даже те санкции, которые есть, судя по поведению Лукашенко, работают. Важно их сохранять. Нельзя их отменять и идти на уступки режиму, снимая санкции против того же «Беларуськалия» за несколько десятков освобожденных заключенных. Нужно сохранять санкции до освобождения последнего политзаключенного в Беларуси.

Наталья Радина отмечает, что интерес белорусов к независимым СМИ только растет:

— Для меня это хорошая социологическая служба и «барометр настроений» в обществе. Я вижу, что аудитория сайта «Хартия» только растет, а в некоторые месяцы она даже выше, чем во время революционных событий 2020 года. Это говорит о том, что люди не смирились, несмотря на все риски чтения ресурса, который власти признали экстремистским.

Белорусы ждут хороших новостей и хотели бы жить в свободной и демократической стране. Значимая часть белорусского общества против, несмотря на то, что происходило на протяжении последних четырех лет — репрессии и войну, в которой участвует Лукашенко.

С чем связаны заявления Лукашенко о том, что «белорусам нужно привыкать, что он не вечен»? Главный редактор сайта Charter97.org считает, что диктатор боится неопределенности:

— Лукашенко перед каждыми выборами начинает плакаться, что «он не вечен, может умереть, обидеться и уйти». И рассчитывает, что все будут плакать. Но каждый раз идет на выборы, фальсифицирует их, разгоняет протесты и остается.

В этот раз ситуация может быть другой. Потому что совсем другая и геополитическая ситуация, и ситуация в Беларуси. Поэтому Лукашенко так и спешит провести выборы (по некоторым данным они могут пройти уже в феврале 2025 года — прим.), ведь не знает, какое положение вещей будет к лету.

Украина наступает. Какая область будет следующей после Курской? Москву бомбят дронами. С этим и связана спешка Лукашенко. Думаю, Путин сейчас не заинтересован в том, чтобы его заменить — холуев на переправе не меняют. Тем более — в военное время.

Некоторые эксперты говорят, что Лукашенко не пойдет на выборы. Ведь состояние здоровья ужасное. Пока я не могу представить, кого он вместо себя поставить. Может, это будет кто-то из чиновников — Вольфович, Головченко или та же Петкевич. Пока я в этот сценарий не очень верю. Но не могу со 100%-й уверенностью сказать, что он исключен.

Напомню, что недавно Лукашенко подписал указ о том, что вводится уголовная ответственность за оскорбление и применение насилия в отношении бывшего главы государства и его семьи. То ли Лукашенко понял, что он действительно не вечен, то ли подстилает соломку, так как не знает, что может произойти. Ведь кто две недели назад мог предсказать операцию ВСУ в Курской области? Вчера мы не могли представить, что будет массированная атака Москвы дронами.

Может ли в Беларуси случиться забастовка? Белорусская журналистка рассказала, что со временем для этого могут сложиться все условия:

— Лукашенко в интервью заявил, что «белорусы должны сами себя обеспечивать». Я потом читала возмущенные комментарии людей. Белорусы говорили: «За что мы платим налоги!?». Если мы посмотрим республиканский бюджет, то львиная доля уходит на раздутый чиновничий аппарат, силовые структуры и армию. Минимум идет на образование, на медицину, на инфраструктуру. Если уже Лукашенко начинает говорить, что «ребята, выживайте сами», то не исключаю забастовок в определенное время.

Какое событие заставит белорусов выйти на протесты? Наталья Радина выразила мнение, что триггером может стать победа Украины и поражение России:

— В этот момент у белорусов будет шанс добиться свободы для своей страны. Очень важно, чтобы в это время Кремлю было не до нас. Хотя, если посмотреть на сегодняшние события, то Кремлю и не до Курской области.

Путин сегодня не в состоянии защитить собственные рубежи. Кого он будет бросать в Беларусь? Срочников, которых не хватает даже для защиты Курской области? Мобилизацию, судя по всему, он объявлять боится.

Мне любопытно, почему Путин назвал «контртеррористической операцией» военные действия в Курской области. Может, по той причине, что если он назовет войну войной, к нему никто не придет на помощь?

Если чеченцы разбегаются и не хотят воевать за Россию, то кто, казахи пойдут воевать за Россию, если мы возьмем ОДКБ. Белорусы? Не пойдут. И таджики с казахами и армянами не пойдут.

А кто будет защищать тот же режим Лукашенко? Последняя новость, которую я прочитала перед нашим эфиром: в Армении забросали яйцами и картошкой посольство Беларуси из-за слов Лукашенко о том, что «кому эти армяне нужны, кроме нас». Учится у алкоголика Медведева? Школа Лаврова? Вот и какое после этого ОДКБ.

Защищать диктаторов некому. Поэтому Лукашенко пытается выжить сам. Не думаю, что у него получится.

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