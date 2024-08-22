Белорусский футболист подписал контракт с мадридским «Реалом» 1 22.08.2024, 17:10

Алексей Майоров

Ему 12 лет.

Алексей Майоров, которому в апреле этого года исполнилось 12 лет, будет выступать за футбольную академию мадридского «Реала», о чем сообщается на ее странице в сети Х. В сезоне-2024/25 он станет играть за команду Infantil B в «Реале», чей возраст не превышает 13 лет, то есть будет делить раздевалку с ребятами на год старше.

Ранее белорусский вундеркинд занимался также в престижной академии – испанского «Эспаньола». За ее команду он провел в прошлом году 22 матча и забил 59 голов. Алексей действует на поле на позиции атакующего полузащитника.

✍️✅| OFFICIAL: Real Madrid has signed Alexei Mayorau (2012), an attacking midfielder from Cerdanyola. He scored 59 goals in 22 matchs last season.



He will play with the Infantil B (U-13) this season. pic.twitter.com/cJLjkQa8nA — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 21, 2024

Отмечается, что юный игрок достался «Реалу» не бесплатно. Мадридцы заплатили за него 120 тысяч евро, что является рекордной суммой трансфера для исполнителей его возраста.

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