Белорусский футболист подписал контракт с мадридским «Реалом»

Ему 12 лет.

Алексей Майоров, которому в апреле этого года исполнилось 12 лет, будет выступать за футбольную академию мадридского «Реала», о чем сообщается на ее странице в сети Х. В сезоне-2024/25 он станет играть за команду Infantil B в «Реале», чей возраст не превышает 13 лет, то есть будет делить раздевалку с ребятами на год старше.

Ранее белорусский вундеркинд занимался также в престижной академии – испанского «Эспаньола». За ее команду он провел в прошлом году 22 матча и забил 59 голов. Алексей действует на поле на позиции атакующего полузащитника.

