закрыть
22 августа 2024, четверг, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский футболист подписал контракт с мадридским «Реалом»

1
  • 22.08.2024, 17:10
Белорусский футболист подписал контракт с мадридским «Реалом»
Алексей Майоров

Ему 12 лет.

Алексей Майоров, которому в апреле этого года исполнилось 12 лет, будет выступать за футбольную академию мадридского «Реала», о чем сообщается на ее странице в сети Х. В сезоне-2024/25 он станет играть за команду Infantil B в «Реале», чей возраст не превышает 13 лет, то есть будет делить раздевалку с ребятами на год старше.

Ранее белорусский вундеркинд занимался также в престижной академии – испанского «Эспаньола». За ее команду он провел в прошлом году 22 матча и забил 59 голов. Алексей действует на поле на позиции атакующего полузащитника.

Отмечается, что юный игрок достался «Реалу» не бесплатно. Мадридцы заплатили за него 120 тысяч евро, что является рекордной суммой трансфера для исполнителей его возраста.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип