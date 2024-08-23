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Лукашенко перебросил к границе с Украиной не менее 1000 военных

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  • 23.08.2024, 18:53
  • 1,716
Лукашенко перебросил к границе с Украиной не менее 1000 военных

Военных начали перебрасывать 10 августа.

После начала Курской операции Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной.

Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», военных начали перебрасывать, начиная с 10 августа.

Причиной переброски белорусских войск на юг страны является обстановка в Украине и Курской области РФ.

Отмечается, что на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.

Также в последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

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