Лукашенко перебросил к границе с Украиной не менее 1000 военных 5 23.08.2024, 18:53

1,716

Военных начали перебрасывать 10 августа.

После начала Курской операции Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной.

Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», военных начали перебрасывать, начиная с 10 августа.

Причиной переброски белорусских войск на юг страны является обстановка в Украине и Курской области РФ.

Отмечается, что на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.

Также в последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com