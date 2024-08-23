Лукашенко перебросил к границе с Украиной не менее 1000 военных

Лукашенко перебросил к границе с Украиной не менее 1000 военных5
- 23.08.2024, 18:53
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Военных начали перебрасывать 10 августа.
После начала Курской операции Беларусь перебросила не менее тысячи военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной.
Как сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», военных начали перебрасывать, начиная с 10 августа.
Причиной переброски белорусских войск на юг страны является обстановка в Украине и Курской области РФ.
Отмечается, что на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее тысячи человек.
Также в последнее время в Гомельскую область было направлено несколько вертолетов и штурмовиков, а также ряд подразделений с БТРами, танками и ЗРК С-300ПС.