Под Витебском медведь нападает на пасеку и пугает людей 24.08.2024, 0:51

Чтобы его напугать, местные жители стали оставлять на ночь во дворе включенное радио.

В деревне Солодухи в Городокском районе Витебской области медведь нападает на пасеку и пугает людей. В этом населенном пункте около десятка жителей, большинство из которых — дачники, сообщает региональное СМИ.

Медведь несколько раз приходил на один из участков полакомиться медом, переворачивал пчелиные улья, ломал рамки. Чтобы его напугать, местные жители стали оставлять на ночь во дворе включенное радио.

До сих пор медведь шкодил в других деревнях, теперь же перебрался в Солодухи. Сельчане обратились в сельсовет, чтобы помогли решить проблему. Но его председатель в отпуске, там посоветовали дождаться, когда он появится на работе, пишет районная газета.

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