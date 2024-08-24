Главарь «ДНР» «засветил» белорусского чиновника в Авдеевке 24.08.2024, 9:29

А потом удалил пост.

Глава БРСМ и член так называемого совета республики Александр Лукьянов посетил украинский город Авдеевку, который с февраля находится под российской оккупацией.

В своих соцсетях глава БРСМ о поездке не сообщал, а вот главарь террористов «ДНР» «засветил» белорусского чиновника.

Пост был опубликован вечером 23 августа. В сообщении указывалось, что «гости из Беларуси» привезли жителям оккупированного украинского города «очень нужные одеяла» и «икону Казанской Божьей Матери из Свято-Георгиевского монастыря города Бобруйска».

«Это далеко не первая помощь от братского народа, многие, с кем встречались, начинали благодарить, рассказывая о помощи белорусских друзей, просили передать слова признательности Александру Лукашенко», — написал Пушилин.

Затем Пушилин удалил пост.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com