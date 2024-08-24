Главарь «ДНР» «засветил» белорусского чиновника в Авдеевке
- 24.08.2024, 9:29
А потом удалил пост.
Глава БРСМ и член так называемого совета республики Александр Лукьянов посетил украинский город Авдеевку, который с февраля находится под российской оккупацией.
В своих соцсетях глава БРСМ о поездке не сообщал, а вот главарь террористов «ДНР» «засветил» белорусского чиновника.
Пост был опубликован вечером 23 августа. В сообщении указывалось, что «гости из Беларуси» привезли жителям оккупированного украинского города «очень нужные одеяла» и «икону Казанской Божьей Матери из Свято-Георгиевского монастыря города Бобруйска».
«Это далеко не первая помощь от братского народа, многие, с кем встречались, начинали благодарить, рассказывая о помощи белорусских друзей, просили передать слова признательности Александру Лукашенко», — написал Пушилин.
Затем Пушилин удалил пост.