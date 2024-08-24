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Главарь «ДНР» «засветил» белорусского чиновника в Авдеевке

  • 24.08.2024, 9:29
Главарь «ДНР» «засветил» белорусского чиновника в Авдеевке

А потом удалил пост.

Глава БРСМ и член так называемого совета республики Александр Лукьянов посетил украинский город Авдеевку, который с февраля находится под российской оккупацией.

В своих соцсетях глава БРСМ о поездке не сообщал, а вот главарь террористов «ДНР» «засветил» белорусского чиновника.

Пост был опубликован вечером 23 августа. В сообщении указывалось, что «гости из Беларуси» привезли жителям оккупированного украинского города «очень нужные одеяла» и «икону Казанской Божьей Матери из Свято-Георгиевского монастыря города Бобруйска».

«Это далеко не первая помощь от братского народа, многие, с кем встречались, начинали благодарить, рассказывая о помощи белорусских друзей, просили передать слова признательности Александру Лукашенко», — написал Пушилин.

Затем Пушилин удалил пост.

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