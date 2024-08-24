Пригожин жив?2
- 24.08.2024, 9:33
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Так считают многие россияне.
Почти половина жителей России допускают, что главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года
Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса «Восприятие россиянами войны в Украине», проведенного «Нью Имидж Маркетинг Груп» при поддержке издания «Деловая столица».
Напомним, главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе в Тверской области РФ. Через несколько дней его смерть подтвердили и провели похороны в закрытом формате. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что причиной авиакатастрофы стал взрыв ручной гранаты на борту.
Год спустя мнения россиян относительно того, действительно ли Пригожин погиб, распределились так:
7% — уверены, что он жив;
40% — считают, что он, возможно, жив;
37% — уверены, что он умер;
16% — затруднились ответить.
Исследование проводилось 25 июля — 20 августа 2024 по методике CATI (Computer Assisted Telephone Interview — телефонный опрос по интерактивной структурированной анкетой). Выборочная совокупность – 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.
Социологи обращают внимание, что массовые опросы в России имеют свою специфику: трудно получить максимально объективные данные, с одной стороны, из-за лояльности участников власти и ее инициативам, а с другой — из-за опасений репрессий.