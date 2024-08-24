Юрий Федоров: Лукашенко впал в истерику

Юрий Федоров: Лукашенко впал в истерику2
- 24.08.2024, 13:27
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Белорусский диктатор уже всем осточертел.
Российский политолог и военный эксперт Юрий Федоров считает, что Лукашенко примеряет на себя события в Курской области РФ, в которую вошли украинские военные. Об этом он рассказал в интервью известному журналисту Евгению Киселеву:
— Лукашенко впал в истерику. Его последнее интервью российскому журналисту Попову — хаотичные заявления и телодвижения, которые противоречат друг другу. Понятно, что он в панике. У меня единственное объяснение этому. Как я понимаю, такие объяснения характерны и для некоторых очень вдумчивых экспертов из белорусской оппозиционной эмиграции. И это реальная картина.
Далее Юрий Федоров предположил, что в определенный момент белорусские добровольцы могут зайти в страну:
— У меня нет уверенности, что регулярная армия будет защищать Лукашенко. Он всем осточертел в Беларуси.