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Юрий Федоров: Лукашенко впал в истерику

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  • 24.08.2024, 13:27
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Юрий Федоров: Лукашенко впал в истерику
Юрий Федоров

Белорусский диктатор уже всем осточертел.

Российский политолог и военный эксперт Юрий Федоров считает, что Лукашенко примеряет на себя события в Курской области РФ, в которую вошли украинские военные. Об этом он рассказал в интервью известному журналисту Евгению Киселеву:

— Лукашенко впал в истерику. Его последнее интервью российскому журналисту Попову — хаотичные заявления и телодвижения, которые противоречат друг другу. Понятно, что он в панике. У меня единственное объяснение этому. Как я понимаю, такие объяснения характерны и для некоторых очень вдумчивых экспертов из белорусской оппозиционной эмиграции. И это реальная картина.

Далее Юрий Федоров предположил, что в определенный момент белорусские добровольцы могут зайти в страну:

— У меня нет уверенности, что регулярная армия будет защищать Лукашенко. Он всем осточертел в Беларуси.

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