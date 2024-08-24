закрыть
24 августа 2024, суббота, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: У Украины есть план, как взорвать Крымский мост

1
  • 24.08.2024, 14:59
  • 2,508
ГУР: У Украины есть план, как взорвать Крымский мост

И вернуть полуостров.

У Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире телеканала «Киев 24» он рассказал о том, что оккупированный полуострова важен для захватчиков с точки зрения логистики и поставок.

«Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее», — сказал представитель ГУР.

Также Андрей Юсов подчеркнул, что у ВСУ есть план по освобождению Крымского полуострова и уничтожению Крымского моста. Однако детали раскрываться не будут.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников