ГУР: У Украины есть план, как взорвать Крымский мост

ГУР: У Украины есть план, как взорвать Крымский мост1
- 24.08.2024, 14:59
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И вернуть полуостров.
У Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
В эфире телеканала «Киев 24» он рассказал о том, что оккупированный полуострова важен для захватчиков с точки зрения логистики и поставок.
«Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность – она сложнее», — сказал представитель ГУР.
Также Андрей Юсов подчеркнул, что у ВСУ есть план по освобождению Крымского полуострова и уничтожению Крымского моста. Однако детали раскрываться не будут.