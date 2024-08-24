Стало известно, что за лукашиста «засветил» главарь «ДНР» в Авдеевке
- 24.08.2024, 17:28
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Пушилин оказал медвежью услугу.
Главарь донецких сепаратистов Денис Пушилин похвастался в своем телеграм-канале приездом делегации из Беларуси в оккупированную российскими войсками Авдеевку.
Речь идет о секретаре центрального комитета БРСМ, члене «совета республики» Александре Лукьянове, который прибыл в оккупированный украинский город в сопровождении «сенатора» СФ РФ от так называемой «ДНР» Александра Волошина.