закрыть
24 августа 2024, суббота, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, что за лукашиста «засветил» главарь «ДНР» в Авдеевке

  • 24.08.2024, 17:28
  • 2,780
Стало известно, что за лукашиста «засветил» главарь «ДНР» в Авдеевке

Пушилин оказал медвежью услугу.

Главарь донецких сепаратистов Денис Пушилин похвастался в своем телеграм-канале приездом делегации из Беларуси в оккупированную российскими войсками Авдеевку.

Речь идет о секретаре центрального комитета БРСМ, члене «совета республики» Александре Лукьянове, который прибыл в оккупированный украинский город в сопровождении «сенатора» СФ РФ от так называемой «ДНР» Александра Волошина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников