Горит один из крупнейших российских НПЗ 26.08.2024, 13:01

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Взрыв прогремел на заводе в Омске.

На Омском НПЗ произошел мощный взрыв. Местные жители сообщают, что сильный хлопок был слышен в нескольких районах города. Видео и фото пожара публикует Telegram-канал ASTRA.

В результате взрыва на одной из установок НПЗ начался пожар. По данным МЧС, площадь возгорания — 1000 квадратных метров.

На самом НПЗ заявили, что горит технологическое оборудование. При этом пресс-служба предприятия уверяет, что завод продолжает работать в штатном режиме.

ОМНПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

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