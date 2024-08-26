Белорусский клуб снялся с чемпионата России по волейболу
- 26.08.2024, 15:26
Солигорский «Шахтер» — самая титулованная команда нашей страны.
Лучший волейбольный мужской клуб Беларуси, солигорский «Шахтер», снялся с чемпионата России.
Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
«Шахтер» был образован в 1999 году, клуб является восьмикратным чемпионом Беларуси и шестикратным обладателем кубка страны, пять раз команда побеждала в Суперкубке Беларуси.
В чемпионате России «Шахтер» выступал в сезоне-2023/24, заняв восьмое место и уступив в квалификационном раунде красноярскому «Енисею» (0-2).
Первый тур российского чемпионата стартует в октябре.