Белорусский клуб снялся с чемпионата России по волейболу 26.08.2024, 15:26

Солигорский «Шахтер» — самая титулованная команда нашей страны.

Лучший волейбольный мужской клуб Беларуси, солигорский «Шахтер», снялся с чемпионата России.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Шахтер» был образован в 1999 году, клуб является восьмикратным чемпионом Беларуси и шестикратным обладателем кубка страны, пять раз команда побеждала в Суперкубке Беларуси.

В чемпионате России «Шахтер» выступал в сезоне-2023/24, заняв восьмое место и уступив в квалификационном раунде красноярскому «Енисею» (0-2).

Первый тур российского чемпионата стартует в октябре.

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