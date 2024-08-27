В Беларуси банкротят одну из мебельных фабрик
- 27.08.2024, 12:59
- 2,998
Предприятие было основано в 2003 году.
Жодинскую мебельную фабрику пытаются ликвидировать вот уже шесть лет, а сейчас открыли дело о банкротстве. Это следует из информации, опубликованной в Едином госреестре сведений о банкротстве.
С заявлением о банкротстве предприятия обратилось Минское областное управление ФСЗН, которому оно еще в 2020 году задолжало 5,3 тыс. рублей. Всего же кредиторам Жодинская мебельная фабрика должна 219,6 тыс. рублей.
Предприятие семьи Волчик находится в процессе ликвидации с декабря 2017 года, следует из судебного документа. За ней еще числятся четыре торговых объекта, где продают мебель.
Суд открыл дело о банкротстве. Управляющей компании предстоит проверить, нет ли в деле признаков преднамеренного банкротства.
Предприятие было основано в 2003 году, оно занималось производством мягкой мебели и изделий из натурального камня.