В России задержан еще один бывший зам Шойгу 29.08.2024, 13:23

Генерал армии заставлял фирмы строить ему дачу.

Бывшего замминистра обороны России Павла Попова задержали по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, заметила «Немецкая волна».

По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности».

Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

Помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн российских рублей (5,4 млн долларов по курсу на 29 августа 2024 года).

«Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — сообщили в СКР.

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