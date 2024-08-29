В России задержан еще один бывший зам Шойгу
- 29.08.2024, 13:23
Генерал армии заставлял фирмы строить ему дачу.
Бывшего замминистра обороны России Павла Попова задержали по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, заметила «Немецкая волна».
По данным следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности».
Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот». Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
Помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн российских рублей (5,4 млн долларов по курсу на 29 августа 2024 года).
«Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — сообщили в СКР.