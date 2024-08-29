«Думала, что в Беларуси все по 3 копейки» 2 29.08.2024, 19:45

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Многодетные родители показали чек на покупки к школе.

Супруги, которые воспитывают 15 детей (своих и усыновленных), разместили в TikTok ролик, в котором показали, сколько потратили на некоторые покупки к школе. Многие зрители видео ужаснулись итоговой сумме в чеке. Комментатор из другой страны и вовсе удивился тем, «как у вас все дорого», передает «Зеркало».

Саша и Лира растят 15 детей, из них семь школьников, три детсадовца и один студент. Недавно супруги закупились одеждой и канцелярскими товарами для нового учебного года. Покупки вместились в несколько пакетов. Чек из магазина был длиной около метра, итоговая сумма составила 2893 рубля 77 копеек.

Для мальчиков из одежды приобрели три деловых костюма, две рубашки, спортивные костюмы, кофты.

Много закупили канцелярки: обложки, цветную бумагу, картон, альбомы, папки, ножницы, кисточки, циркули, вееры с цифрами и буквами, клей, счетные палочки, пластилин и доски для него, тетради, дневники, краски, контурные карты и прочее.

— Очень много чего мы еще не взяли, — отметила мама детей.

Комментаторы ужаснулись из-за суммы, которую пара потратила на эти покупки. Были отзывы от людей, которые живут в других странах: кто-то сообщал, что у них все эти товары обойдутся дешевле, а некоторые отмечали, что у них такие же цены.

Вот некоторые комментарии, которые оставили под видео:

«Это для тех, кто думает, что в школу очень легко собрать. Все не очень дешево, особенно на такое количество детей. Слава богу, что еще что-то осталось с прошлого года».

«С ума сойти!»

«Я тоже в шоке. Моему остался последний год. Сегодня его собрала, 50 евро ушло. Это на Кипре. Майки белые и черные, шорты для физры, пенал и папки».

«Для двоих только принадлежности купила — 150 евро. Когда в школу пойдут, то надо будет еще деньги сдавать на тетради всякие. Ну еще и вещи надо подкупить».

«Это видео надо показать тем, кто гонит на многодетных, что этим семьям все достается бесплатно».

«Это только начало покупок, до конца учебного года будут еще дополняться товары».

«На одного ребенка только на канцелярию дочь потратила 130 рублей. Купила еще не все. Одежду и обувь надо отдельно брать».

«А еще добавьте цены на кружки».

«Ого! Почти 1000 долларов, что у вас за цены? Я думала, что в Беларуси все стоит по 3 копейки».

«На одного почти такую же сумму выложили. Это внуку, второй класс».

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