Мозырский НПЗ в три раза сократил объемы производства

Мозырский НПЗ в три раза сократил объемы производства4
- 3.08.2024, 12:20
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Причиной может быть не только необходимость ремонта.
Мозырский НПЗ до сих пор не восстановил объемы производства после вынужденной остановки из-за потери электроснабжения в середине июля. Причиной может быть не только необходимость ремонта.
Мозырский НПЗ снизил объемы производства до 11 тыс. тонн в день. Это в 3 раза меньше возможностей производственных мощностей нефтепереработчика. Об этом сообщил «Флагштоку» источник, знакомый с ситуацией на предприятии.
Снижение объемов производства произошло после энергетического блэкаута, связанного с последствиями урагана, пронесшегося над регионом 14 июля 2024 года.
По словам источника, до июльского чрезвычайного происшествия объемы производства Мозырского НПЗ составляли более 30 тысяч тонн в день. Таким образом, загрузка мощностей сократилась примерно в 3 раза. Пониженный уровень загрузки планируется на весь август.
В текущем году это уже второй случай падения загрузки производственных мощностей МНПЗ. В первый раз это было связано с проведением капитального ремонта. О причинах нынешнего снижения руководство предприятия не сообщает.
По мнению специалиста причинами снижения объемов производства может являтся не только необходимость проведения ремонтных работ, но и экономическая конъюнктура. В последние время снизилась экономическая эффективность производства, что может быть дополнительным стимулом сокращение загрузки.
Экономический стимул к сокращению объемов производства подтверждает и статистика Белстата.
К концу мая 2024 года чистый убыток предприятий Мозырского района, в котором большая часть принадлежат МНПЗ, составил 249,1 млн BYN. Из пяти месяцев только в марте в районе наблюдалась положительная динамика по прибыли.
Заметим, что в мае Мозырский НПЗ начал поставки авиационного топлива в Россию, однако к заметным положительным изменениям в области финансов это не привело. Более того, чистый убыток за май региона вырос в 3 раза по сравнению с апрелем.