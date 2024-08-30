Политолог: Есть две версии, почему Лукашенко перебросил войска 1 30.08.2024, 10:02

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Диктатор может не оставить Украине выбора.

МИД Украины со ссылкой на данные разведки сообщил о переброске белорусских войск на украинскую границу. Среди этого военного контингента есть и «вагнеровцы». Украина предупредила, что оставляет за собой право на защиту. Что происходит? Зачем Лукашенко идет на обострение? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Сложно точно сказать, что у Лукашенко в голове, но наиболее очевидными кажутся два возможных варианта. Первая версия — Лукашенко хочет усложнить проведение операции украинских вооруженных сил на российской территории, отвлечь ВСУ от решения определенных задач, которые они решают и на территории Украины, и в той части Российской Федерации, которую они сейчас контролируют.

Вторая версия — Лукашенко просто хочет выслужиться перед Путиным, который постоянно на него оказывает давление в плане более активного участия в агрессии против Украины. Возможно, Лукашенко просто пытается выслужиться, показать, что послал своих военных к границе, но при этом не принимать непосредственного участия в боевых действиях.

— МИД России бросился защищать Лукашенко, заявив, что он «исполняет союзнические обязательства». Почему такая нервная реакция?

— Во-первых, это общеполитическая поддержка, Путин и Лукашенко действительно являются союзниками. Ходят слухи, что у них достаточно напряженные личные отношения, но они скованы одной цепью.

А второй момент — это может быть своеобразной угрозой Украине. Это может быть связано с тем, что Путин хочет дать понять Украине, что независимо от того, что будет происходить на белорусско-украинской границе, чтобы Вооруженные силы Украины не предпринимали никаких действий в отношении режима Лукашенко.

— Украина во многом изменила правила игры, войдя в Курскую область РФ. Могут ли быть более решительные действия по отношению Лукашенко со стороны ВСУ?

— Если вдруг произойдет то, чего Украина действительно может опасаться, что белорусские вооруженные силы начнут проводить какие-то действия, нарушать территориальную целостность, переходить границу и прочее, то в этой ситуации все соображения о какой-то неэскалации, которые могли бы быть, будут сняты. Украинцам не останется другого варианта, кроме как защищать свою территорию и наносить удары по лукашенковским войскам.

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