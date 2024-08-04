«Модельеры в Беларуси смеются, когда рисуют новые модели» 3 4.08.2024, 11:04

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Белоруска показала летние платья в ЦУМе и вызвала шквал эмоций.

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где рассказала и показала, как сходила за обновками в центральный универмаг (ЦУМ) в Минске. Судя по шуткам в ролике, девушка осталась недовольна дизайном платьев. Некоторые комментаторы тоже покритиковали фасон одежды, другие же, наоборот, сказали, что она «красивая и современная», пишет telegraf.news.

Автор ролика примерила разные платья. Цена одного из них — 200 рублей.

«Пойду корову подою и в церковь схожу», — пошутила белоруска после примерки второго.

А вот еще одно платье с ценником в 200 рублей.

«Мне кажется, что модельеры Беларуси ржут, когда рисуют новые модели», — написала одна комментаторша.

«Почерк похож на Balenciaga, те тоже ржут», — ответили ей.

«Почти все платья очень красивые и современные! Особенно в полоску и желтенькое. Не наговаривайте. Есть в ЦУМе что купить», — высказала другое мнение пользовательница TikTok. Автор видео ответила, что желтое «симпатичное», но в нем жарко.

«Интересно, начальник легпрома знает о своем товаре хоть что-нибудь?» — поинтересовалась еще одна комментаторша.

Другая заметила, что на платьях по два антикражных датчика и задалась вопросом, воруют ли «такую красоту».

Кто-то же возмущался высокой ценой. «Откуда они взяли, что именно такая цена должна быть?» — спросила пользовательница TikTok.

«С уклоном для работы в сельхозе», — высказалась о черном платье в цветочек другая.

«Как посмотрю на модели одежды и цены на них, то сразу с волнением пошью самостоятельно что-нибудь», — поделилась третья.

«Прабабушку в таком хоронили», — написал еще один юзер TikTok, не указав, о каком платье речь.

Другая комментаторша сказала, что «все платья очень красивые».

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