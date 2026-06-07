«Любимая песня Путина оказалась пророческой» 7.06.2026, 10:35

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И в Кремле об этом догадываются.

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, сейчас в России разыгрывается сценарий, описанный в одной из песен группы «Любэ», где прилетает точно по нотам: «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт».

Если Севастополь и Кронштадт уже «дождались», то Камчатка к этому готовится и, вполне возможно, станет следующей целью для Сил обороны Украины.

Близкую к реальности шутку Дмитрий Снегирев озвучил в интервью для «5 канала» на YouTube.

Аналитик намекнул, что может стать следующей целью Украины: «Немного подниму вам настроение, уважаемые телезрители. Речь идет о том, что песня группы «Любэ», а группа «Любэ» - это любимая группа Путина, «Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт» заиграла новыми красками. Севастополь и Кронштадт уже «дождались». Остается только Камчатка. Пророческая песня. Объясню, почему. Дело в том, что россияне прекрасно понимают возможности и украинской стороны, и в первую очередь западных спецслужб, поэтому антидроновыми козырьками прикрываются уже подводные лодки во Владивостоке».

«Представьте себе, уважаемые телезрители, тактико-технические характеристики украинских беспилотников. Это максимум 2 тыс. км. Это расстояние, несопоставимое с расстоянием к Владивостоку, но паника у россиян довольно серьезная. Речь идет уже не о Балтийском флоте. Балтийский флот - это дальность поражения 1 тыс. км, а то, что будет дальше, просто поставит под сомнение сам факт существования Российской Федерации как морского государства. Черноморского флота нет, происходят удары по Балтийскому флоту, то есть Российскую Федерацию фактически вытолкнули из зон военно-политического влияния», - заявил Снегирев.

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