Строительство в Беларуси упало и потянуло вниз всю экономику 7.06.2026, 10:29

Самое впечатляющее падение — в секторе строительства жилья с государственной поддержкой.

В январе-апреле жилое строительство обвалилось на 26,6% к тому же периоду прошлого года. На селе и в малых городах показатель обрушился еще сильнее – на 30%, пишет издание «Белорусы и рынок».

Однако самое впечатляющее падение показывают данные по строительству жилья с государственной поддержкой: минус 42%, то есть почти в половину меньше, чем строили год назад.

В возведение жилья по стране было инвестировано 3 млрд. рублей, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Валовая добавленная стоимость в строительстве с января по апрель этого года упала на 5,6% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Таким образом, стройотрасль стала второй после обрабатывающей промышленности, которая тянет белорусский ВВП вниз. Напомним, экономика страны за 4 месяца выросла всего на 0,2% к тому же периоду прошлого года.

Строители в кризисе

Строительные организации за 4 месяца заработали всего 200 млн рублей чистой прибыли, что на 31% меньше, чем в том же периоде 2025 года. Убыточными стали 26% всех компаний отрасли, тогда как в прошлом году таковых было только 18%.

Деньги не вкладывают

Инвестиции в основной капитал страны за четыре месяца упали на 0,6%. Именно вложения в строительство отвечают за падение (данный компонент сократился на 4,8%).

Напомним, первые три квартала прошлого года были периодом разгона инвестиций – они тогда прирастали по 10-20% ежемесячно. Однако к концу года ресурсы стали иссякать – в последнем квартале прирост составил всего 3%.

Что случилось?

В докладе проекта отмечается, что строительству помешала суровая зима в начале года.

Но также мешали системные проблемы в экономике: неопределенность бизнес-среды, дефицит работников и жесткий ценовой контроль.

Мягкие условия инвестиционного кредитования не смогли помочь отрасли.

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