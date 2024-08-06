Вице-президент для Харрис: кто такой Тим Уолц и что он говорил об Украине 3 6.08.2024, 20:53

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Тим Уолц

Сегодня Камала Харрис официально объявила кандидата в вице-президенты США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис объявила имя своего претендента на должность вице-президента. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.

О том, кто такой Тим Уолц и какая его позиция по отношению к Украине, — в материале РБК-Украина.

Тим Уолц – кандидат в вице-президенты США от Харрис

Вице-президент – второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства Соединенных Штатов Америки. Президента и его «вице» выбирают вместе, по системе непрямых выборов.

Как правило, с кандидатом определяются с учетом того, чтобы он смог охватить дополнительный электоральный сектор. По этому принципу четыре года назад вице-президентом Джо Байдена стала Камала Харрис. Чтобы заручиться, во-первых, симпатиями женщин, во-вторых, афроамериканцев и прочих «небелых» избирателей.

Хотя бывают и исключения. Например, в нынешней предвыборной гонке кандидат от республиканцев Дональд Трамп избрал претендентом на должность вице-президента сенатора Джей Ди Венса, который в целом поддерживает его риторику, но по ряду вопросов высказывается более радикально, и на его фоне Трамп выглядит более взвешенным политиком.

Тим Уолц не рассматривался в качестве фаворита среди других кандидатов в напарники Камале Харрис.

Главным претендентом в вице-президенты для Харрис был губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, однако серьезное сопротивление его кандидатуре оказало крайнее левое крыло Демократической партии, настроенное пропалестински. А Шапиро – практикующий иудей, он полностью поддерживает Израиль в его борьбе с террористами ХАМАС.

Уолц является менее ярким политиком и имеет более низкую узнаваемость в целом по США. Вместе с тем издание Axios отмечает, что Уолц мог бы повысить привлекательность Харрис среди сельских избирателей, в частности, в штатах так называемой «Синей стены» (тихоокеанское побережье и север США), которые были ключевыми для победы Джо Байдена в 2020 году.

От учителя к губернатору

Тиму Уолцу 60 лет, он женат, имеет двоих детей. Родился в штате Небраска, на севере США. В 17 лет вступил в Национальную гвардию Армии США. Служил более двух десятилетий как внутри страны, так и за границей. После увольнения работал учителем в средней школе и футбольным тренером.

В 2006 году Уолц был избран в Палату представителей Конгресса США и переизбирался четыре раза, представляя там южную, преимущественно сельскохозяйственную часть штата.

С 2018 года является губернатором Миннесоты. Среди достижений, которыми гордится Уолц, предоставление бесплатного питания в школах и расширение оплачиваемых отпусков.

Миннесота не голосовала за республиканцев в президентской гонке с 1972 года, но этот штат, традиционно входящий в «синюю стену» демократов, возглавляет список тех штатов, в которых Трамп хотел бы победить на этих выборах.

Что Уолц говорит об Украине

Тим Уолц считается последовательным сторонником помощи Украине. В начале полномасштабного вторжения Уолц подписал закон, требовавший от штата Миннесота больше не вести бизнес в России или Беларуси.

Уолц общался с президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле 2023 года, в рамках коллективного видеозвонка американских губернаторов, который он и организовывал как глава Национальной ассоциации губернаторов.

В феврале этого года Тим Уолц и посол Украины в США Оксана Маркарова подписали письмо о взаимопонимании и сотрудничестве штата Миннесота и Черниговской области в аграрной сфере. Среди прочего документ предусматривает реконструкцию и восстановление экономики Черниговщины.

Во время встречи Уолц заявлял о дальнейшей поддержке Украины. «Разговоры о том, что мы якобы отвернулись от Украины или наших союзников по НАТО являются чепухой, и этого не разделяют наши люди, которые понимают, насколько важна демократия. Мы в Миннесоте это понимаем», - заявил Уолц.

Напомним, Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии, за ее кандидатуру проголосовали 99% партийных делегатов.

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