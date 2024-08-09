Умер самый пожилой тиктокер Беларуси 9.08.2024, 8:42

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Дедушка Гена прожил 93 года.

В Беларуси умер самый пожилой автор видеоблогов в соцсети TikTok.

«Я дед Гена. Простой белорусский Дед. мне 93 года. Я прожил долгую жизнь», — говорил он в первом ролике, пишет nashaniva.com.

«3 августа не стало нашего любимого дедушки Гены», — написали его внуки и разместили прощальный ролик.

Страница в тиктоке появилась несколько месяцев назад. 93-летний дедушка Гена попросил пользователей подписываться, «чтобы дружить и общаться».

«Я дед Гена. Простой белорусский дед. Мне 93 года. Я прожил долгую жизнь. Подписывайтесь на меня, будем с вами разговаривать и дружить», — рассказал дедушка в первом видеоролике на своей странице в TikTok. Он добавил, что любит шутки и юмор и готов рассказывать интересные истории и делиться секретами долголетия.

На странице белорусского дедушки поместили несколько видеороликов, которые ему, вероятно, помогает снимать его внучка. В них Геннадий готовил окрошку, пробовал клубнику и проверял память. В одном из видеороликов дедушка рассказал, что раньше работал водителем и жил в Новогрудском районе, но после смерти жены несколько лет назад переехал в столицу к детям. Дедушка сказал, что очень рад комментариям и приветствиям от своих подписчиков, которые читал.

Пользователи соцсетей очень тепло реагировали на ролики. Некоторые даже упомянули, что уже встречали Геннадия в соцсетях, когда его жена еще была жива, но этот аккаунт почему-то заблокировали.

В комментариях люди тепло прощаются с дедом Геной, пишут добрые слова.

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