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Премьер Японии отменил поездку в Азию из-за риска «мегаземлетрясения»

  • 9.08.2024, 13:51
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Премьер Японии отменил поездку в Азию из-за риска «мегаземлетрясения»

Политик останется в стране как минимум на неделю.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил визит в страны Азии. Причиной стал риск возможного «мегаземлетрясения» в Японии.

Об этом сообщает правительство Японии.

Японское метеорологическое агентство предупредило о риске возникновения мощного землетрясения для районов вокруг разлома Нанкай спустя несколько часов после того, как в четверг, 8 августа, на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Премьер объявил об отмене поездки после участия в церемонии в Нагасаки, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки США во время Второй мировой войны.

«Как высокопоставленный чиновник, ответственный за управление кризисом в стране для дополнительной меры предосторожности, я должен остаться в Японии по крайней мере на неделю», - сказал Кисида.

Японский премьер отменил запланированную четырехдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию. Как отмечает издание Kyodo News, он должен был принять участие в первом саммите Японии и стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Саммит пройдет в Астане 9 августа.

В монгольской столице Улан-Баторе Кисида должен был встретиться с президентом и премьером страны.

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