Очередной «фуфломицин»: раскрыта правда о популярном в Беларуси препарате 9.08.2024, 18:53

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Маркетологи переусердствовали.

Телеграм-канал «Белые халаты» рассказали вам о лекарстве, в продвижении которого явно переусердствовали маркетологи. Речь идет о достаточно известном на постсоветском пространстве «противотревожном» препарате Афобазол.

У лекарства есть собственная рекламная страница на русском языке, где доступно обрисована аудитория, на которую нацелены изготовители. На ней нам напоминают о проблемах на работе, бытовых сложностях, пробках на дорогах, финансовых трудностях, неурядицах в семье, негативных новостях, плохих соседях и прочих беспокоящих факторах. Все они вызывают стресс, с которым готов справиться «Афобазол», который «не просто устраняет проявления тревоги и стресса, но и помогает восстановить нормальную работу нервных клеток – для естественного течения процессов торможения, устраняя тревожность, раздражительность, беспокойство и напряженность». Действующее вещество препарата — фабомотизол.

Среди преимуществ препарата отмечено, что его действие подтверждено исследованиями (говорится о 80 исследованиях с участием более 4500 пациентов). Звучит внушительно. Правда, обратившись на PubMed, эксперты нашли всего два рандомизированных клинических испытания (РКИ).

Оба исследования опубликованы в российских журналах, причем в одном из них явно прослеживается прямое финансирование исследования компанией-производителем (вместо действующего вещества - фабомотизол - препарата используется его коммерческое название), а значит, и заинтересованность в определенных результатах. В статье фобомотизол превзошел по противотревожному эффекту даже диазепам – один из самых сильных транквилизаторов, что наводит на большие сомнения по поводу качества сбора данных. Мало того, авторы публикации ведут себя нечестно и указывают, что у них нет абсолютно никаких конфликтов интересов.

Может ли «Афобазол» воздействовать на наш организм? Теоретически — да. Он определенно воздействует на ГАМК-рецепторы (отчасти так же, как действует, например, алкоголь). Возможно, даже, что «Афобазол» может вызывать ощущения, похожие на опьянение. Но вряд ли можно считать такое «опьянение» помощью в борьбе со стрессом. Но главное — непонятно, насколько безопасно употребление этого препарата. Например, отмечается, что он может еще ингибировать моноаминоксидазу, что, в целом, особенно при безрецептурном приеме (а это лекарство продается именно так), может спровоцировать негативные эффекты. Например, при сочетании многих антидепрессантов и «Афобазола» повышается вероятность побочных эффектов. Еще при приеме «Афобазола» может понадобиться соблюдать определенную диету, из-за эффекта ингибирования МАО. Описаны и другие побочные эффекты: головная боль, аллергия и т. д.

«Повторимся, мы не нашли полноценных и качественных исследований препарата, проведенных за рубежом. Но и на постсоветском пространстве отношение к нему неоднозначное. Свои сомнения по поводу приема «Афобазола», правда, в сдержанной форме, высказывает российский невролог, профессор Эдуард Якубов. В числе «фуфломицинов» его упоминает врач-психиатр Екатерина Пальчикова из Санкт-Петербурга», - пишет телеграм-канал.

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