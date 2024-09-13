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Sky News: Россияне паникуют из-за возможного разрешения на дальние удары ВСУ

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  • 13.09.2024, 11:52
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Sky News: Россияне паникуют из-за возможного разрешения на дальние удары ВСУ

Репортаж британских журналистов из Орла.

США могут наконец дать Украине разрешение на использование американских ракет большой дальности против целей в России. Это решение Белый дом может приняли на фоне получения Россией иранских баллистических ракет. Жители приграничных регионов уже напуганы этой перспективой.

Как пишет Sky News, в случае получения разрешения в радиусе действия ракет окажется город Орел. Последний раз война пришла туда в 1941 году. Спустя более 80 лет боевые действия снова рядом.

«Я волнуюсь, конечно, волнуюсь. Но я надеюсь, что они до нас не дойдут. Я очень на это надеюсь», - сказала местная жительница Ольга.

Не все были рады общаться с британскими журналистами в Орле. «Великобритания - наш враг», - заявил россиянин Михаил.

«Запад сейчас даст разрешение, и ракета попадет туда, где мы стоим. А где мы будем? На кладбище», - пробормотал недовольно мужчина.

В то же время издание отмечает, что в случае получения разрешения Украина не будет нацеливаться на гражданских. Целями будут пусковые установки и взлетно-посадочные полосы.

«Я осуждаю позицию Блинкена», - заявил россиянин Леонид, ссылаясь на комментарии госсекретаря США о том, что Вашингтон «не исключает» предоставление Киеву разрешения на дальние удары по России.

«Конечно, ракеты могут достичь сюда, без сомнения, но только если наши доблестные вооруженные силы позволят им это», - добавил россиянин.

Несмотря на эту очевидную новую угрозу, жизнь в Орле продолжается в привычном режиме. Признаки нынешнего конфликта, такие как призывные плакаты и военные муралы, стали частью ландшафта. Последним дополнением являются импровизированные бомбоубежища и приюты для беженцев из Курской области. Это четкое свидетельство того, что в России все идет не по плану.

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