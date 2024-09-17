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Что будет с организмом, если каждый день пить энергетики

  • 17.09.2024, 3:14
Что будет с организмом, если каждый день пить энергетики

Мнение белорусского врача.

Энергетики без труда сегодня можно найти даже в самом небольшом магазине.

Такие напитки содержат стимулирующие компоненты (чаще всего – кофеин) и позиционируются как обеспечивающие умственную и физическую стимуляцию.

Считается, что такой эффект достигается за счет кофеина и сахара, однако нет доказательств большой пользы энергетиков для организма.

О том, с какими побочными эффектами от чрезмерного употребления напитков можно столкнуться, рассказала врач Светлогорского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Войтешонок.

Чем полезен энергетик?

По словам доктора, кофеин и таурин в энергетиках, как правило, содержатся в огромных количествах.

Эти компоненты могут быть полезны, ведь они действительно повышают работоспособность и ускоряют метаболизм.

Также часто производители дополняют состав витаминами группы B, С, экстрактами женьшеня и гуараны.

Сколько в энергетике вреда?

Основной, помимо воды, компонент в составе – кофеин. В банке энергетика (обычно 450 мл) его примерно 130 мг. Существует и порог токсичности кофеина: 400 мг для взрослых и 100 мг для детей до 18 лет. Это не норма, а именно предельно допустимая доза.

И не зря энергетики не продают несовершеннолетним, которым порой трудно себя контролировать. Есть риск быстро привыкнуть к напитку, а чрезмерное его потребление наносит ущерб организму в целом, особенно на уровне центральной нервной системы.

Так, если пить много энергетиков, есть риск заработать аритмию, повышенное артериальное давление, проблемы со сном и даже впасть в депрессию (истощение нервной системы).

Далее по списку – раздражительность, аллергия, высокий уровень сахара в крови, дрожь в коленях и учащенное сердцебиение, болезни ЖКТ (язвенная болезнь желудка).

Эффект на три часа

Наверняка многие замечали, что после резкого повышения работоспособности идет настолько же скорое истощение. В итоге, как утверждает Наталья Войтешонок, человек не понимает, что организму нужно восстанавливаться, и увеличивает дозировку.

Действие энергетика длится всего три-четыре часа.

В качестве лучшей бодрящей альтернативы доктор советует принимать сироп или настойку женьшеня, а также лимонника.

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