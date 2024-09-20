Киркоров попал в реанимацию 1 20.09.2024, 9:29

2,118

Врачи борются за его жизнь.

Стало известно, что отец российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает вторжение РФ в Украину, Бедрос Киркоров госпитализирован. Отметим, ему уже исполнилось 92 года.

Как рассказал СМИ Филипп Киркоров, его отец в тяжелом состоянии, но врачи дают позитивный прогноз.

«Спасибо, что спрашиваете. Есть возможность вас немножко успокоить. 92 года все-таки с лишним. Было плохо, очень плохо, практически совсем плохо, но врачи Боткинской больницы, гениальные врачи, Сергей Сергеевич, Дмитрий Николаевич Греков, вообще вся команда больницы спасла его жизнь так же, как в свое время спасла ему жизнь больница Вишневского. Он все еще находится в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй. Мы всего очень ждем. Состояние тяжелое, но врачи все… Прогноз положительный. Надеемся, что мы отпразднуем еще не один его день рождения, как минимум», - рассказал Киркоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com