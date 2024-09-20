Киркоров попал в реанимацию

Киркоров попал в реанимацию1
- 20.09.2024, 9:29
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Врачи борются за его жизнь.
Стало известно, что отец российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает вторжение РФ в Украину, Бедрос Киркоров госпитализирован. Отметим, ему уже исполнилось 92 года.
Как рассказал СМИ Филипп Киркоров, его отец в тяжелом состоянии, но врачи дают позитивный прогноз.
«Спасибо, что спрашиваете. Есть возможность вас немножко успокоить. 92 года все-таки с лишним. Было плохо, очень плохо, практически совсем плохо, но врачи Боткинской больницы, гениальные врачи, Сергей Сергеевич, Дмитрий Николаевич Греков, вообще вся команда больницы спасла его жизнь так же, как в свое время спасла ему жизнь больница Вишневского. Он все еще находится в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй. Мы всего очень ждем. Состояние тяжелое, но врачи все… Прогноз положительный. Надеемся, что мы отпразднуем еще не один его день рождения, как минимум», - рассказал Киркоров.