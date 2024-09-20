«Я приехала в 4:50 и была в очереди 77-й» 1 20.09.2024, 21:29

Как риелтор покупала для подруги квартиру в элитном ЖК Минска.

Новостями о том, что белорусы дежурят ночами под офисом государственных застройщиков, чтобы иметь возможность относительно недорого построить квартиру, вряд ли кого удивишь. Но ночная очередь за элитной недвижимостью — это что-то новое, пишет «Наша нива».

О квесте с покупкой недвижимости в Минске рассказала в TikTok блогер-риелтор, которая переехала из Риги в Минск. В белорусской столице женщина также работает по специальности.

Она рассказала в ролике, что квартиру в ЖК «Северный берег» её попросила по доверенности купить подруга, которая живет в Германии.

— Я приехала к офису продаж в 4:50 утра, а здесь уже очередь. Я 77-я в очереди. Представляете? Офис откроется в 9:00 утра. Возможно, к этому времени квартиры уже закончатся. Некоторые уже спят в машинах — записались и отдыхают. Вот так в Минске продают квартиры — нужно встать в очередь за три дня, и, может быть, удастся купить.

В следующем видео женщина рассказала, что вышла из офиса продаж в 12:47. Ей удалось зарезервировать для подруги двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. Один квадратный метр стоил около 1470 евро.

— Те, кто говорят, что в Минске в основном покупают квартиры иностранцы, — это неправда. И даже не перекупщики. Очередь была большая, чуть до драки не дошло.

Риелтор делится, как была организована очередь. Были инициативные люди, которые с понедельника дежурили под офисом продаж и составили свои списки. Старт продаж был в четверг, 19 сентября — в этот день приехала и риелтор. Понятно, что не все люди три дня не отходили от офиса.

— Те, кто пришли утром и услышали: «Вы восьмидесятые в очереди», — сказали: «Идите вы… со своими очередями. Вот я пришел, вижу перед собой десять человек и становлюсь одиннадцатым, остальное меня не волнует». Главное — попасть внутрь. Запускают по 10 человек в офис.

Женщина отметила, что уже внутри сотрудники офиса продаж составляют свои списки, а списки энтузиастов с улицы она назвала самодеятельностью.

— Всем, кого это интересует: на будущее не обращайте внимания на все эти самодеятельные списки. Желательно иметь контакт с конкретным менеджером. Потому что, как мы увидели, людей, у которых не было записи к конкретному менеджеру и чьи контакты не были зарегистрированы во внутренней системе «Северного берега», обслуживали в последнюю очередь. Примерно 100 человек зашли, все зарегистрировались под своим именем и контактным номером. Менеджер смотрит, что из этого списка 10 человек — его клиенты, и забирает их к себе.

Получилось так, что те, кто не контактировал заранее с менеджерами, оказались последними в очереди, даже если они стояли под офисом с понедельника. Многие остались недовольны такой системой.

Наибольшей популярностью пользовались квартиры небольшой площади — так называемые евростудии и евродвушки. Именно на них был самый большой спрос. Люди ушли разочарованными, так как если в прошлом доме такие квартиры стоили 50-60 тысяч евро, то теперь их цена выросла до около 75 тысяч евро, в зависимости от этажа.

Риелтор советует тем, кто в будущем планирует покупать небольшую квартиру (так как большие, скорее всего, можно будет купить в любое время), быть морально готовыми физически отстаивать свою очередь.

— Нам до драки действительно немного не хватило. Люди шутили, что вот сейчас мы подеремся, а потом будем соседями, будем вспоминать, как боролись за квартиры. Всё закончилось позитивно.

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