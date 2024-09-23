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79-летний участник группы ABBA Бьорн Ульвеус женился в третий раз

  • 23.09.2024, 4:46
79-летний участник группы ABBA Бьорн Ульвеус женился в третий раз

Свадьбу отпраздновали в Копенгагене.

Шведский певец, музыкальный продюсер и участник группы ABBA Бьорн Ульвеус оформил брак со своей возлюбленной, 51-летней датчанкой Кристиной Сас.

Ульвеус и Сас, которые вместе два года, отпраздновали свадьбу в Копенгагене в присутствии близких друзей. Церемонию провела британская писательница и актриса, звезда реалити The Great British Bake Off Сэнди Токсвиг. Об этом сообщает The Daily Mail.

Участник АВВА опубликовал фото со свадьбы у себя в Instagram. «Сегодня, 21 сентября 2024 года, Бьорн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга, Дания. Они встретились в Нюрнберге 2021 года и в связи с выходом последнего альбома ABBA Voyage начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи», — говорится в сообщении.

Со второй женой, журналисткой Леной Каллерсе Бьорн Ульвеус прожил в браке 41 год. Они расстались весной 2022. У бывших супругов есть две дочери: 42-летняя Эмма и 38-летняя Анна. С 1971 по 1979 год Бьорн был женат на своей коллеге по группе ABBA, певице Агнете Фельтског. От этого брака у Бьорна есть сын Питер и дочь Линда.

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