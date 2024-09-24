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Белорусский экипаж «МАЗСПОРТавто» попал в серьезную аварию на ралли в РФ

  • 24.09.2024, 19:36
Белорусский экипаж «МАЗСПОРТавто» попал в серьезную аварию на ралли в РФ

Фотофакт.

Экипаж под управлением Виталия Мурылева попал в серьезную аварию на последнем спецучастке ралли в России. Об этом говорится в Instagram-аккаунте команды «МАЗ-СПОРТавто».

«Экипаж цел и организаторами эвакуирован для оказания медицинской помощи. Экипаж Сергея Вязовича остается на трассе ожидать техническую помощь для эвакуации автомобиля. Все остальные комментарии позже, спасибо за понимание!», - говорится в посте.

В следующем посте говорится: «На данный момент ребята остаются в больнице для дальнейшего обследования».

«Там такое место, как магнит, для аварии. <...>Тормозить было вообще без вариантов <...> На самом деле очень сильный удар. Моей стороной мы ударили<...>. Машина загорелась, мы давай ее там тушить быстро, руками, всем подряд <...>. Машину жалко, командные задачи не выполнили. <...>Когда мы ехали <...>, я понимал, что надо сохранить просто четвертое место, и в топ 5 [попасть], и как бы все хорошо», - говорит на камеру Виталий Мурылев.

Виталий Мурылев также отметил, что ехали быстро, насколько позволяла ехать машина. «А машина у нас быстрая», - сказал он.

Павел Мурылев, также пилот экипажа, рассказал, что когда он проехал место аварии брата, то увиденное стояло перед глазами. «Было тяжеловато переключиться. Я пытался думать о другом, но оно не выходило из головы».

Штурман экипажа Александр Швед рассказал: «Надо было к лесу подъехать, <...> мы сразу на поле целились, а там промоина шире машины, мы через морду…».

Белорусская команда принимает участие в заключительном этапе Баха «Холмы России». Участники ралли-рейда «Холмы России» 24 сентября должны преодолеть два спецучастка по 85 километров каждый.

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