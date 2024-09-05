Под Минском за копейки продается старинная усадьба 9 5.09.2024, 10:47

4,404

Готовы отдать за символические 40 рублей.

У всех любителей старины появилась отличная возможность стать обладателем панской усадьбы под Минском. Сейчас в поселке Первомайск Узденского района продается флигель бывшей усадьбы рода Завишей. Постройку, которая располагается на территории местного колледжа, готовы отдать за символические 40 рублей. Правда, взамен придется взять на себя обязательства по реставрации объекта, пишет realt.by.

Флигель располагается на улице Парковой в поселке Первомайск. Сейчас он стоит на территории Узденского государственного колледжа, а раньше тут располагалась известная усадьба Завишей.

Здание площадью 210 квадратных метров было возведено в 1891 году из кирпича и бутового камня. Флигель, как и утраченная уже усадьба, был построен в стиле классицизма. Постройка украшена четырехколонным портиком и пилястровым карнизом.

В придачу к зданию идет земельный участок площадью 19 соток. Его новый собственник получит в аренду на 50 лет.

Победителю аукциона будет предоставлена возможность изменения целевого назначения земельного участка и использования его для размещения административных, общественных и даже жилых объектов.

Обязательное условие покупки здания − выполнение ремонтно-реставрационных работ. На это новому собственнику отведут 7 лет. До выполнения этого условия недвижимое имущество будет запрещено продавать или отдавать в залог.

Надо отметить, что историческое здание появляется на торгах, организованных Госкомитетом по имуществу, не в первый раз. Правда, если до этого постройку пытались продать за 5−12 тысяч долларов (в эквиваленте), то теперь снизили стоимость до минимума.

В этот раз начальная стоимость здания составляет 40 рублей (18 долларов).

Торги по продаже флигеля назначены на 30 сентября. Они пройдут в электронном виде.

Кстати, места рядом с историческим зданием имеют большой туристический потенциал. Неподалеку от флигеля располагается уникальный кальвинский сбор, а в соседней Узде можно увидеть пирамиду-усыпальницу рода тех самых Завишей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com