Ученые: На других планетах нет смены дня и ночи 5.09.2024, 17:29

Специалисты объяснили, как это меняет эволюцию.

Ученые считают, что некоторые потенциально обитаемые планеты всегда обращены к своей звезде только одной стороной. То есть в одном полушарии всегда царит вечная ночь, а в другом – вечный день. Как показывают исследования живых организмов на Земле, которые живут в лишенных солнечного света местах, это не является проблемой для их существования.

Именно такие организмы дают представление о том, как может выглядеть инопланетная жизнь без циркадного ритма, считает Мари Коэн из Открытого университета, Великобритания, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Сейчас ученые считают, что только в нашей галактике Млечный Путь, в которой существует от 100 до 400 млрд звезд, находятся миллиарды потенциально обитаемых планет. Дело в том, что 70% звезд в Млечном Пути являются красными карликами. Исследования показывают, что у примерно 40% таких звезд есть как минимум одна планета, которая вращается в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на поверхности такой планеты может быть вода в жидком виде.

Стоит сказать, что каменистые планеты, похожие на Землю, которые вращаются вокруг красных карликов, отличаются от нашего мира. Поскольку такие звезды холоднее Солнца, планеты находятся ближе к ним, а значит гравитационное влияние звезды сильнее. Это привело к тому, что большинство потенциально обитаемых планет, как считают ученые всегда обращены к своей звезде только одной стороной. То есть они такие же, как Луна, имеющая обратную сторону.

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