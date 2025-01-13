Байден: Путин думал, что за три дня захватит Киев, но это я был там в центре, а не он 13.01.2025, 23:06

Президент США заявил, что диктатор РФ провалился.

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о захвате Украины за три дня — этого не произошло. Он так и не смог побывать в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил Джо Байден во время выступления в Государственном департаменте с заключительной речью на посту президента США.

По словам Байдена, он был единственным американским главнокомандующим, который посетил страну в состоянии войны без военного присутствия США. Он также отметил, что Путин думал, что за три дня захватит Киев, но с тех пор именно Байден был в центре Киева, а не он.

«Путин провалился. Он не смог разрушить Украину, не смог разрушить НАТО, не смог захватить значительную часть территорий. Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, воплотили беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться», - отметил он.

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