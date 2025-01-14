На аукционе продали яркий винтажный спорткар знаменитого рокера 14.01.2025, 9:49

Авто 1936 года воссоздали для певца Элиса Купера.

В США на аукционе Mecum продали копию Auburn 851 Speedster 1936 года. Хотя авто не аутентичное, за него получили 137 500 долларов, ведь его владельцем был знаменитый рокер Элис Купер. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Элис Купер является ценителем раритетных американских авто. В гараже рок-звезды стоят Ford Thunderbird 1956 года, Chevrolet Impala 1958 года и Pontiac GTO 1967 года.

Копия Auburn 851 создана компанией Speedster Motorcars в 2007 году. Спорткар повторяет оригинальное авто — имеет длинный капот и суженную «корму», как у лодки.

Вместе с тем, авто Элиса Купера превратили в хот-род. Ему при подняли заднюю часть, установили современные колеса и добавили хрома. Интерьер сделали роскошным — в отделке использовали кожу, гофрированный алюминий и дерево.

Под капотом Auburn 851 Speedster установлен современный 5,3-литровый V8 от Chevrolet на 300 сил. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, также установлен усилитель руля, регулируемые амортизаторы и дисковые тормоза.

Вместе с авто покупатель получил фото Элиса Купера за рулем Auburn 851 Speedster с автографом звезды, а также гитару в цвет спорткара.

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