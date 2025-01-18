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Новое правительство Сирии полностью запретило импорт товаров из России

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  • 18.01.2025, 21:19
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Новое правительство Сирии полностью запретило импорт товаров из России

Также появился запрет на иранскую продукцию.

Новое временное правительство Сирии объявило о полном запрете импорта товаров, произведенных в России, Иране и Израиле. Об этом сообщает - Al Arabiya.

Издание отмечает, что после свержения режима Башара Асада в Сирию хлынул поток разнообразных импортных товаров. В столичном Дамаске магазины наполнены тем, чего давно здесь не видели - от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания до западных шоколадок Snickers и напитков Pepsi.

С целью поддержания разрушенной войной экономики новое правительство объявило о разрешении на использование доллара и утвердило упрощение таможенных пошлин с их одновременным снижением на 50-60%.

Такое решение новые власти объяснили желанием упростить импорт сырья для поддержки местных производителей и стимулирования промышленности.

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