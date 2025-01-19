CNN: Украина открыла «новый фронт» 2 19.01.2025, 20:28

6,868

Американский телеканал рассказал о тактике Зеленского.

С момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США мировые лидеры спешат завоевать его расположение. И, пожалуй, никто так не преуспевает в этом, как Украина. Учитывая то, что при уходящем президенте Байдене США стали крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, Киев прекрасно понимает, что ему нужно оставаться на стороне Трампа, чтобы обеспечить будущую поддержку, пишет сайт телеканала CNN.

Отмечается, что Зеленский часто описывал Трампа как сильного человека, и это «явная попытка понравиться избранному президенту». Однако, хотя лесть Трампу является распространенной тактикой, его непредсказуемость дает мало гарантий, что она сработает.

«К сожалению, Зеленский не может позволить себе роскошь быть враждебным по отношению к Трампу. Он должен хотя бы попытаться привлечь его на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в огромной степени зависит от американской поддержки», - заявила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса.

И, по ее мнению, есть доказательства того, что подход Зеленского окупается, поскольку Трамп признал, что для завершения войны потребуется больше 24 часов:

«Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть - это небольшая цена за лучший результат».

В свою очередь заместитель директора программы «Россия и Евразия» лондонского аналитического центра Chatham House Орыся Луцевич заявила, что похвалу Зеленского можно в значительной степени воспринимать как искреннюю:

«Я думаю, он искренне верит, что Трамп может делать смелые шаги, и именно отсюда исходит эта надежда, и не только в сознании Зеленского, но и в Украине в целом».

По ее мнению, украинское правительство пытается представить победу Киева как то, что усилит «проекцию силы» Америки на мировой арене:

«Это игра. Поверит ли Трамп в то, что это жизнеспособная стратегия - другой вопрос».

В CNN также напомнили, что Зеленский апеллировал и к бизнес-ориентированному уму Трампа. Его так называемый «План победы», представленный в октябре 2024 года, включает в себя значительную сделку с США по минералам - критически важному ресурсу, которым богата Украина.

«Мы увидели, что в этом «Плане победы» есть критически важные полезные ископаемые, есть инвестиции... Украина по сути пытается сказать, что это может быть выгодно для Америки».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com