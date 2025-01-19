«Такое было впервые в истории Украины» 19.01.2025, 22:42

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Украинский офицер рассказал о боевом пути белоруски Марии Зайцевой.

Смерть Марии Зайцевой всколыхнула белорусскую общественность. Молодая девушка из Гомеля погибла на передовой на Донбассе на следующий день после ее дня рождения. Ей исполнилось 24 года. Марию запомнили по фотографии 9 августа 2020-го.

Тогда возле стелы в Минске силовики применили против демонстрантов шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Мария была ранена. В больнице скорой помощи медики поставили диагноз: взрывная травма, черепно-мозговая травма, травматическое повреждение барабанной перепонки, осколочные ранения глаза, виска, повреждение руки. Позже девушка выехала на лечение в Чехию, а оттуда – в Украину, чтобы добровольцем отправиться на фронт.

Бывший командир легиона, который пару месяцев тому ушел из подразделения по состоянию здоровья и сейчас проходит лечение за границей, где служила Мария Зайцева, полковник Руслан Мирошниченко с позывным «Санта» рассказал «Белсату» о Марии.

– Я познакомился с Машей где-то в октябре – ноябре 2022 года. Это было самое начало формирования 2-го Интернационального легиона. В тот период я получил разрешение от главкома на формирование легиона из иностранных добровольцев. Сначала планировалось, что это будет площадка только для грузинских и белорусских добровольцев. Если вы посмотрите на нашу первоначальную символику, то увидите флаги украинский красно-черный, белорусский бело-красно-белый и флаг Грузии. На конец 2022 и начало 2023 года у нас большинство составляли белорусские и грузинские добровольцы. Вот тогда наша Маричка у нас и появилась.

– У нее такое детское лицо, что даже трудно представить ее бойцом.

– Да, вы правы. Я, как только ее увидел в первый раз, подумал: что это за дитя у нас здесь такое? Старшеклассница с виду. Говорю ей: дитя, а ты что тут делаешь? А она на меня так смотрит, мол, дядя, ты чего? «Воевать пришла», – говорит. Ну, я сразу сменил тон. По ней было видно, что у нее высокая мотивация.

– Куда же такое дитя можно было отправить?

– У нее были навыки оказания первой медицинской помощи. А у нас тогда был белорусский парень медик с позывным «Ювелир». Он и взял над Маричкой шефство. Не буду называть его имени. Он тоже героический парень. Сейчас проходит курс реабилитации в больнице после тяжелого ранения. Вот он учил ее тактической медицине.

– Как быстро Мария попала на передовую?

– В июне 2023-го мы поехали на восток. Это была граница между Луганской и Донецкой областями. Серебрянский лес. Мы там удерживали оборону 14 месяцев.

– Тот самый Серебрянский лес?! Так даже на фотографии того, что от него осталось, страшно смотреть. Долго же там шли бои.

– Это было на самом деле беспрецедентно – интернациональное подразделение 14 месяцев удерживало позиции и не стояло на месте. Таких случаев еще не было. Наша задача была занять рубеж в Серебрянском лесничестве. И мы ее выполнили. Такое было впервые в истории Украины, чтобы интернациональный легион столько удерживал оборону.

– Но это же такое испытание сильное. На Марию эта оборона как-то повлияла?

– Когда мы вернулись, она сначала некоторое время выполняла свои задачи, а потом подошла ко мне и попросилась на передовую. Так что не испугалась, а наоборот, решила, что должна быть непосредственно в окопе.

– Это сильно отличалось от того, что она делала раньше?

– Есть такое понятие как эвакуация раненых и погибших с переднего края. В окопах не должно оставаться раненых и погибших. Их нужно отнести на определенную точку. Это может быть 300–500 метров, но иногда бывает и километр, и больше. С «ноля» нужно донести до точки, где их могут принять.

– Туда на машине не подъедешь? А как тогда?

– Руками. На себе... Она подошла ко мне и говорит: «Командир, я должна быть в окопе. Потому что мои навыки позволят спасти чьи-то жизни, когда и оказать помощь сразу на месте». Знаете, пока приедет эвакуационная бригада, ведь необходимо и остановить кровь, и стабилизировать состояние. У нас тогда не хватало боевых медиков в окопе. Вообще в тот момент я испытал смешанные чувства: с одной стороны, там нужны такие медики, с другой – мне просто жалко вот это дитя. По окопам же нещадно бьет артиллерия. Но я, видя огонь в глазах и такое твердое ее намерение, сказал: хорошо, Машка, так и быть. Только будь осторожна».

– И как долго она выполняла функции медика на «ноле»?

– Это было с августа по ноябрь 2023 года. Маша была ранена осколком в руку. Ранение довольно серьезное. Она продолжительный период была на реабилитации в больнице.

– Это ранение повлияло как- то на ее боевой дух? Ведь достаточно случаев, когда доброволец после первой контузии или ранения решает больше не воевать.

– Ну, это не про Марийку. У нее вообще никаких сомнений не было. В самом начале прошлого года она подошла ко мне с предложением. Сказала, что хочет учиться на снайпера. У нас всегда учитываются пожелания бойца. Я посоветовался с командиром снайперской группы, спросил у инструктора по огневой подготовке. Все они сказали, что Маричка показывает очень хорошие результаты на стрельбище и на огневом рубеже. Она сначала училась в подразделении, а потом мы ее отправили на снайперские курсы.

– А что ее могло подтолкнуть к такому решению?

– На нее очень сильно повлияла смерть побратима с позывным «Минск». Не буду называть его имени в интересах безопасности. Она с ним дружила. Это было в августе 2023-го. Да и потом мы также несли потери. Гибли побратимы. У Марички постепенно окрепло желание мстить за погибших товарищей, и это понятно. Для нее это было важно.

– Хороший снайпер из нее вышел?

– Да. Очень хороший и действенный. Она работала над своим эмоциональным состоянием. Она эмоциональная, горячая. А снайпер должен быть сдержанным. И вот здесь большое значение имеет поддержка командиров и побратимов. Она у нее была.

– Снайпер должен быть сдержанным. А каким человеком была Мария?

– Она была очень доброжелательной. Она очень светлый и солнечный человек. Марика была любимицей. Ее любили все.

– Она была единственная девушка в легионе?

– У нас есть еще девушки – медики, дронщицы. Даже есть минометчица. Да. Тяжело, но у нее получается. Наши девушки воюют наравне с ребятами. Но коллектив, конечно, по большей части мужской.

– Снайпером быть, наверное, опасно. С той стороны тоже может быть снайпер... Наступил этот роковой день. Вообще, можно ли на войне сказать: сегодня у меня предчувствие какое-то. Может я не пойду сегодня на передовую?

– Таких ситуаций не возникает. По графику она должна была работать в тот день в паре. Они пошли как обычно. Напарник с нею был, но я не могу назвать ни имени его, ни даже позывной. Снаряд разорвался рядом с Маричкой. Напарник остался в живых. Он всю ночь был рядом с ней. Потом сам участвовал в эвакуации. Сегодня утром тело Марийки забрали. И теперь она с нами. То, что она погибла, – большое горе для нас всех. Ее же все очень любили. Мы здесь все добровольцы и поэтому мы все как одна семья. Мне трудно говорить. Когда и где будут похороны – пока говорить не могу, и это только из соображений безопасности. Скажу позже.

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