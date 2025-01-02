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Особое унижение Путина

  • 2.01.2025, 10:59
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Особое унижение Путина

Каким был 2024 год для России.

Для России 2024 был тяжелым годом. Страна-агрессор наконец по-настоящему почувствовала, что такое война и как ее могут масштабировать, а Владимир Путин потерпел унижение, на которое никогда не надеялся.

Такое мнение «24 Каналу» высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что впервые с 1941 года на территории России оказались военнослужащие другого государства. Вооруженные Силы в Курской области –- это незаурядное событие в истории войны.

Война полностью перешла на территорию агрессора, ведь по ней наносят удары не только дронами, но и ракетами. Они долетают до разных регионов, даже по совсем отдаленным, таким как Чечня, Татарстан.

«Также было удивительное унижение Путина со стороны Алиева (президент Азербайджана – «24 Канал»). Я вообще не припоминаю, было ли когда-то такое, чтобы Путин просил прощения», – отметил Игорь Яковенко.

Более того, после этого у российского диктатора требовали не просто извинений, а признания вины за сбитый самолет, наказания виновных и компенсации. В истории еще нет случаев, когда бы глава Кремля терпел такое поведение. Но он это делает.

Россия потеряла важного союзника на Ближнем Востоке, которого сбросили повстанцы в Сирии. Башар Асад помогал россиянам удерживать влияние в регионе и открывал путь в Африку. Серьезный шаг от России сделала Молдова.

«Если говорить о человеческом измерении, то серьезное событие – убийство в тюрьме Алексея Навального. Это очередной рубеж, потому что несмотря на то, как к нему относятся в Украине, Навальный был лидером российской оппозиции. После его убийства оппозиция потеряла свой символ», – подчеркнул Яковенко.

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