Соболенко останется первой ракеткой мира 4 23.01.2025, 18:46

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Арина Соболенко

Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Вторая ракета мира, Ига Свентек, не смогла пробиться в финал Australian Open.

Арина Соболенко останется первой ракеткой мира даже если проиграет в финале Australian Open. Об этом стало известно в четверг, когда Ига Свентек, вторая в рейтинге WTA, не смогла пробиться в финал (а она уже обгоняла белоруску в live-рейтинге), обращает внимание «Еврорадио».

В трехсетовом поединке польская теннисистка уступила американке Мэдисон Киз (14) — 7:5, 1:6, 6:7 (8:10).

Поединок Соболенко и Киз назначен на субботу.

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