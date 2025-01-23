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Соболенко останется первой ракеткой мира

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  • 23.01.2025, 18:46
  • 1,094
Соболенко останется первой ракеткой мира
Арина Соболенко
Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Вторая ракета мира, Ига Свентек, не смогла пробиться в финал Australian Open.

Арина Соболенко останется первой ракеткой мира даже если проиграет в финале Australian Open. Об этом стало известно в четверг, когда Ига Свентек, вторая в рейтинге WTA, не смогла пробиться в финал (а она уже обгоняла белоруску в live-рейтинге), обращает внимание «Еврорадио».

В трехсетовом поединке польская теннисистка уступила американке Мэдисон Киз (14) — 7:5, 1:6, 6:7 (8:10).

Поединок Соболенко и Киз назначен на субботу.

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