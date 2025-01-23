Соболенко останется первой ракеткой мира4
- 23.01.2025, 18:46
- 1,094
Вторая ракета мира, Ига Свентек, не смогла пробиться в финал Australian Open.
Арина Соболенко останется первой ракеткой мира даже если проиграет в финале Australian Open. Об этом стало известно в четверг, когда Ига Свентек, вторая в рейтинге WTA, не смогла пробиться в финал (а она уже обгоняла белоруску в live-рейтинге), обращает внимание «Еврорадио».
В трехсетовом поединке польская теннисистка уступила американке Мэдисон Киз (14) — 7:5, 1:6, 6:7 (8:10).
Поединок Соболенко и Киз назначен на субботу.