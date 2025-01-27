Белорусскую монету в 20 копеек предложили купить за 200 рублей
- 27.01.2025, 18:39
В чем ее уникальность?
На одной из белорусских аукционных площадках на днях появился примечательный лот — белорусская монета номиналом 20 копеек 2009 года выпуска. Приобрести монету сейчас продавец предлагает по цене, в тысячу раз превышающей номинал — за 200 рублей. «Телеграф» узнал, что в ней такого примечательного.
Как это нередко бывает с предметами коллекционирования, на первый взгляд лот ничем не выдаёт своей примечательности: обычная двадцатикопеечная стальная монета, покрытая медью и латунью, со стандартными для этого номинала насечками на ребре и правильными изображениями на реверсе и аверсе.
Сам хозяин лота не уточнил, чем объясняется такая высокая цена на двадцатикопеечную монету.
Единственное, чем визуально отличается лот от любой другой монеты подобного номинала, которую можно найти в кошельке едва ли не любого белоруса, это необычная окраска. На аверсе монеты, где нанесено рельефное изображение государственного герба Беларуси, отчётливо видна двухцветность монеты. Это может свидетельствовать о дефекте выплавки.
То, что в производстве называют браком, но по какой-то причине всё же попадает в оборот, для коллекционеров-нумизматов, как известно, становится настоящим сокровищем в силу редкости и практически неповторимости «дефектного» экземпляра. За такие вещи коллекционеры, действительно, готовы порой выкладывать целые состояния.
Впрочем, желающих отдать 200 рублей за монету номиналом в тысячу раз меньше на момент публикации не нашлось. Планируется, что аукцион закроется до 3 февраля.