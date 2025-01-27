закрыть
27 января 2025, понедельник, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусскую монету в 20 копеек предложили купить за 200 рублей

  • 27.01.2025, 18:39
Белорусскую монету в 20 копеек предложили купить за 200 рублей

В чем ее уникальность?

На одной из белорусских аукционных площадках на днях появился примечательный лот — белорусская монета номиналом 20 копеек 2009 года выпуска. Приобрести монету сейчас продавец предлагает по цене, в тысячу раз превышающей номинал — за 200 рублей. «Телеграф» узнал, что в ней такого примечательного.

Как это нередко бывает с предметами коллекционирования, на первый взгляд лот ничем не выдаёт своей примечательности: обычная двадцатикопеечная стальная монета, покрытая медью и латунью, со стандартными для этого номинала насечками на ребре и правильными изображениями на реверсе и аверсе.

Сам хозяин лота не уточнил, чем объясняется такая высокая цена на двадцатикопеечную монету.

Единственное, чем визуально отличается лот от любой другой монеты подобного номинала, которую можно найти в кошельке едва ли не любого белоруса, это необычная окраска. На аверсе монеты, где нанесено рельефное изображение государственного герба Беларуси, отчётливо видна двухцветность монеты. Это может свидетельствовать о дефекте выплавки.

То, что в производстве называют браком, но по какой-то причине всё же попадает в оборот, для коллекционеров-нумизматов, как известно, становится настоящим сокровищем в силу редкости и практически неповторимости «дефектного» экземпляра. За такие вещи коллекционеры, действительно, готовы порой выкладывать целые состояния.

Впрочем, желающих отдать 200 рублей за монету номиналом в тысячу раз меньше на момент публикации не нашлось. Планируется, что аукцион закроется до 3 февраля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов